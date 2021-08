Jugendarbeit bei den BadBikers zeigt tolle Entwicklung

Wernigerode - Ingolf Geßler

Mit der 17. Auflage des Schierker Endurothon richtet der Verein am 28. August erneut das wohl härteste Mountainbike-Rennen in Norddeutschland aus. Im Vorfeld der Veranstaltung verlängerte ein wichtiger Partner seine Zusammenarbeit mit dem sich weiter sehr gut entwickelnden Mountainbike-Verein.

Seit nunmehr sieben Jahren unterstützt die Stadtwerke Wernigerode GmbH die Bad Bikers . Anfangs bei der Ausrichtung des Endurothon, in den folgenden Jahren vermehrt mit dem Fokus auf dem Aufbau der Jugendabteilung. Das dies mit Erfolg durchgeführt wurde, zeigt die Mitgliederentwicklung im Verein.

„Trotz aktuell oft schwieriger Rahmenbedingungen, trainieren bis zu 30 Kinder und Jugendliche regelmäßig unter Anleitung unserer qualifizierten Übungsleiter. Oft sind aufgrund der Anzahl an Teilnehmern zwei Trainingsgruppen erforderlich, wo aber auch gut nach Alter und Leistungsstand sondiert werden kann. Somit wird niemand überfordert und der Spaß am Mountainbiking bleibt erhalten“, erzählt Silvio Krosch, Vorsitzender der Bad Bikers MTB-Sport.

Neben dem Vereinschef selbst, übernehmen hauptsächlich Jonas Streve und Jonas Otto, der auch Landestrainer Sachsen-Anhalt im Mountainbike-Sport ist, das wöchentliche Training in den Wäldern rund um Wernigerode und Ilsenburg. „Werbung brauchen wir aktuell nicht zu machen, die ,coole Truppe’ spricht sich bei den bikenden Kids meist durch Mund-zu-Mund-Propaganda herum. Ziel ist es natürlich weiterhin im olympischen Cross-Country Sport und dem sehr beliebten Enduro-Format Talente hervorzubringen“, berichtet Silvio Krosch. Erste Achtungserfolge konnten dieses Jahr schon im bundesweiten Vergleich der Nachwuchssichtung erzielt werden.

Die Stadtwerke als Sponsoringpartner freut sich über diese sehr positive Entwicklung des Vereins, gerade in Hinsicht auf die wachsende Jugendabteilung. „Diese möchten Sie auch weiterhin gern unterstützen“, so Steffen Meinecke, Geschäftsführer der Stadtwerke Wernigerode GmbH.

Silvio Krosch bedankt sich im Gegenzug herzlich für das Vertrauen und die nun mehrjährige Unterstützung der Stadtwerke, um nachhaltig feste Strukturen im Verein aufbauen zu können. „Dieser Background lässt uns auch neue Projekte angehen, man darf hier gespannt sein.“

Als nächstes steht nun der Endurothon in Schierke an. Auch hier ist die Durchführung unter anderem durch das Engagement der Stadtwerke Wernigerode GmbH gesichert. Am letzten August-Wochenende wird es hier Wettbewerbe auf dem Mountainbike für alle Altersklassen geben. Auch hier möchte das Stadtwerke Junioren-Team an seine bisherigen Erfolge anknüpfen.