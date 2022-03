NOFV Oberliga Süd Rückblick: Einheit Wernigerode übertrifft Erwartungen

Der FC Einheit Wernigerode erlebte in den vergangenen Jahren einen sehr steilen Aufstieg von der Landesliga in die Oberliga. Auch in der ersten Oberliga-Saison seit Mitte der 90er scheint es aber weiter bergauf zu gehen. Immerhin belegt die Mannschaft von Frank Rosenthal dort aktuell den zehnten Tabellenplatz.