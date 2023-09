Helmut Rudolf mit Ehrenmedaille überrascht

Garitz - tlt/mru/sza

Dieses vielseitige ehrenamtliche Engagement bis ins hohe Alter blieb auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff (CDU) nicht verborgen. Anlässlich seines Jubiläums zeichnete der Regierungschef des Landes Rudolf mit der Ehrenmedaille des Ministerpräsidenten aus.

Die Medaille, ein Glückwunschschreiben und die besten Grüße des Wittenbergers, wurden Helmut Rudolf durch das Mitglied des Landtages, Dietmar Krause (CDU) und Tobias Lehnert von der ANHALTEND marketingkommunikation, einst selbst Fußballer unter den Fittichen des Jubilars, überbracht.

Schon von klein auf gab es für Helmut Rudolf nur eines, Fußball. Er spielte schon im Alter von zehn Jahren bei Dynamo Roßlau, dann in Jeber-Bergfrieden und Serno und später 14-jährig während seiner Lehre in Tambach-Dietharz.

Mit der Heirat seiner Brigitte 1966 in Garitz organisierte er ab 1968 erste Freundschaftsspiele. Als er mit sechs weiteren Mitstreitern am 1. Mai 1969 die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Fortschritt Garitz in der Gaststätte Weidel in Garitz gründete, wurde Helmut Rudolf zum Vorsitzenden gewählt.

Seit 1. Mai 1969 Vorsitzender

Wettkampfmäßig wurde nur in der Sektion Fußball aktiv Sport getrieben, Tischtennis und Gymnastik waren Freizeitsport. 1969 war eine Männermannschaft Fußball im Spielbetrieb. Ab 1973 kam eine Schüler- und ab 1974 eine Jugendmannschaft mit 30 Spielern hinzu. Ab 1972 waren dann zwei Männermannschaften mit 40 Mitgliedern im Spielbetrieb.

1974 hatte der Verein 135 aktive und passive Mitglieder. Mitgliederzulauf gab es aus den Gemeinden der ehemaligen Kooperationsgemeinschaft der Landwirtschaft und den umliegenden Dörfern. Der Sitz des Vereins war immer Garitz und Vorsitzender war immer und noch bis heute Helmut Rudolf.

Alle Mannschaften wurden bis zur Wende 1990 von ihm trainiert sowie die 1. Mannschaft, die Schüler- und die A-Jugend von ihm betreut. Die B-Jugend trainierte Uwe Lehnert. Danach trainierte und betreute Rudolf die 1. Männer von Fortschritt Garitz bis 1993 sowie die Juniorenmannschaft.

Nach zweijähriger Pause, ab dem Spieljahr 1996/97, übernahm der Garitzer wieder die 1. Männermannschaft der SG Dobritz/Garitz.

1976 wurde die Mannschaft Schüler-BSG Fortschritt Garitz Kreismeister. 1989 erkämpften auch die 1. Männer der BSG Fortschritt Garitz den Kreismeister-Titel. Dort spielten aktiv mit ihm auch seine beiden Söhne Mario und Heiko Rudolf.

Am dem 2. Oktober 1990 wurde ein Eintrag unter der Nr. VR 53 in das Vereinsregister der Kreisgerichtes Zerbst vorgenommen. Mit der Registrierung wurde der Verein rechtsfähig. Die Gemeinnützigkeit erlangte er am 29. November 1991. 1993 erfolgte der Zusammenschluss von TSG Dobritz 1920 und dem SV Fortschritt Garitz zur SG Dobritz/Garitz als Spielgemeinschaft Abteilung Fußball bei bleibender Selbstständigkeit der Sportvereine.

1996 schafften die Männer den Aufstieg in die Kreisliga. Die A-Jugend wurde 2000 als Spielgemeinschaft LiDeGa-Do (Lindau-Deetz-Garitz-Dobritz) Kreismeister und 2002 erfolgte der Aufstieg der 1. Männermannschaft in die Kreisoberliga.

Im Jahre 2002 kam die Zeit der größten Erfolge. Im Jahr 2005 musste das Team dann wieder in die Kreisliga absteigen. Die 2. Männermannschaft spielte in der Kreisklasse und trug ihre Heimspiele auf dem Sportplatz in Dobritz aus.

Als die 1. Männer, in der die Enkelsöhne Jonas und Linus mitkickten – Jonas spielt auch heute noch – im Jahr 2018 unter Trainer Jens Borchers erneut den Aufstieg in die Kreisoberliga Anhalt schafften, war Helmut Rudolf als Betreuer an ihrer Seite.

Helmut Rudolf ist nicht nur seit Jahrzehnten der Präsident des Vereins, sondern er war auch Trainer, Betreuer, Platzwart, Sponsorenjäger und oftmals auch Seelsorger. Auch heute ist er bei den Spielen „seiner Jungs“ der ersten und zweiten Mannschaft, die als FSG Elbe-Fläming in der Kreisliga Anhalt spielt, nicht wegzudenken und oft auch der „Glücksbringer“ an ihren Seiten.

Alle Gratulanten, seine Familie, Freunde und Wegbegleiter hoffen, dass der Jubilar auch weiterhin viel Freude mit seinem Verein haben wird und vor allem wünschen ihm alle beste Gesundheit. Die Wertschätzung für Helmut Rudolf und seine über Jahrzehnte geleistete Arbeit kann nicht hoch genug sein. „54 Jahre Fortschritt Garitz sind eben 54 Jahre Helmut Rudolf“.