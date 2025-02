43 Auszubildende aus sieben Fachrichtungen erhalten im Städtischen Kulturhaus in Wolfen ihre Freisprechung und starten als qualifizierte Fachkräfte in die Arbeitswelt.

Wolfen/MZ. - Im Städtischen Kulturhaus Wolfen haben 43 junge Menschen den nächsten Schritt in ihre berufliche Zukunft gemacht. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung in sieben verschiedenen Berufen erhielten sie in einer feierlichen Stunde ihre Abschlusszeugnisse. Vertreter aus Wirtschaft, Stadtverwaltung und Bildungseinrichtungen würdigten ihre Leistungen und hoben die Bedeutung der dualen Ausbildung für die Region hervor.