SKV steht im Achtelfinale

aulendorf. - Die Zerbster Kegler vom SKV Rot Weiß stehen im Achtelfinale des deutschen Pokals. Sie konnten beim württembergischen Pokalsieger SG Aulendorf voll überzeugen und mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP) gewinnen. Wie schon in der Vorwoche im Bundesligaspiel in Unterharmersbach stellten sie einen neuen Mannschafts-Bahnrekord auf. „Wir waren auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir haben dort auf Kunststoff-Bahnen gespielt und da gibt es immer ein paar Besonderheiten. Das haben wir gut gemacht und den Bahnrekord deutlich überspielt“, freute sich Co-Trainer Martin Herold über den sicheren Erfolg und das Weiterkommen.

Nach dem Startpaar stand es zunächst 1:1. Christian Wilke überzeugte und ließ Fabian Weber mit 4:0 Satzpunkten (SP) und starken 650:531 Kegeln keine Chance. Alex Karl spielte drei solide Bahnen, verdarb sich jedoch aufgrund einer schlechten letzten Bahn ein höheres Ergebnis. Er musste seinen MP an den besten Aulendorfer Christoph Lämmle (609) nach 1,5:2,5 SP abgeben.

Im Mittelpaar spielte Lukas Funk in seinem ehemaligen „Wohnzimmer“ und konnte das Duo Marco Schmidt/Pascal Winkler (554) solide mit 3:1 und 615 Kegeln bezwingen. Dies gelang auch Manuel Weiß, der Kai Lämmle mit 4:0 (632:548) abfertigte.

Die 3:1-Führung mit 229 Kegeln bedeutete die Vorentscheidung. Das SKV-Schlusspaar baute die Führung noch weiter aus. Der starke Kapitän Timo Hoffmann traf 661 Kegel und ließ Marco Chioditti (577) keinen SP. Auch Mario Nüßlein hatte mit Pascal Hartwig nach 3:1 SP und 622:582 Kegeln keine Probleme, so dass am Ende ein 7:1-Sieg mit einem Plus von 353 Kegeln an der Anzeige stand.

„Es war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung und der Trend bei uns passt“, sagte Martin Herold. Das ist auch nötig, denn in den nächsten Wochen vor dem Jahreswechsel kommen auf die Zerbster schwere Aufgaben in Meisterschaft und Champions League zu. Am kommenden Samstag kommt zum Bundesliga-Heimspiel der Tabellenvierte VfB Hallbergmoos nach Zerbst.