Turnbrüder feiern 20-jähriges Jubiläum

Die Senioren-Gymnastik-Männergruppe des TV „Gut Heil“ Zerbst besteht seit nunmehr 20 Jahren. Insgesamt konnten in den zurückliegenden Jahren 57 Turnbrüder begrüßt werden. Aktuell gehören ihr 29 Sportkameraden an.

Helmut LehmannZerbst - Da ihr erster Übungsleiter, Dieter Mahn, ein leidenschaftlicher und bekannter Zerbster Fußballer war, beinhaltete das Aufwärmen vor der Gymnastik in den ersten Zusammenkünften zunächst Übungen, die man dafür auch bei dieser Ballsportart angewendet hatte.

Schnell sprach sich herum, dass es diese Gruppe in Zerbst gibt. So gesellten sich zunächst aus anderen Abteilungen des TV „Gut Heil“ Zerbst Sportkameraden, aber auch Männer, deren Frauen schon viele Jahre im Turnverein Entspannung durch die Gymnastik finden, zu den Initiatoren. Noch nicht „Gut Heil-vorbelastete Interessenten“ folgten ihnen bald.

Nach dem gemeinsamen Sporttreiben in der Friesenhalle löst sich die Gruppe nicht gleich in alle Himmelsrichtungen auf. Von der ersten Gymnastikstunde an tauschen die Teilnehmer im Anschluss an die sportlichen Aktivitäten ihre Kenntnisse aus und plaudern über alles Mögliche. Für diese Runde, die niemand missen möchte, nutzen sie das Vereinszimmer in der Friesenhalle.

Viele sportliche Aktivitäten

Die überwiegend aus Altersrentnern bestehende Gruppe mit einem Altersdurchschnitt von 76 Jahren belässt es nicht nur bei der Gymnastik. Sie beginnt zu den „Heiligen Drei Königen“ ihre jährlichen sportlichen Aktivitäten mit einer Fußwanderung um oder durch die Stadt. Ihre Mitglieder möchten auch gern wissen, wo Schnitzel mit Spargel in der Gegend am besten schmecken. Deshalb radeln sie alljährlich einmal während der Spargelzeit zu verschiedenen Lokalitäten, um das zu erfahren.

Damit die Männer während der Sommersportruhe in der Friesenhalle nicht einrosten, ersetzen Radpartien die wöchentlichen Gymnastikstunden. Die dort gesammelten Erfahrungen nutzte das Präsidium bei den Vereinssportfesten. Es machte sie für die dort durchgeführten Radwanderungen verantwortlich.

Männergruppe bereichert

Seit ihrem Bestehen bereichert die Männergruppe im „Gut Heil-Block“ den Umzug beim Bollenmarkt. Sie besucht alljährlich den Schönebecker Operettensommer, die Prunksitzung des CCZ Rot-Weiß und verabschiedet sich mit einer zünftigen Abschlussfeier vom jeweiligen Jahr. Beim Großteil der Veranstaltungen stehen die Frauen der Turnbrüder nicht abseits.

Unter den Männern war bis zu seinem Tode auch ein Turnbruder, der bereits vor der Fremdnutzung der vereinseigenen Sportstätte aktives Mitglied im TV „Gut Heil“ Zerbst war und einige Sportkameraden, die nach 1945 in der Schule beim langjährigen Präsidenten dieses Vereins und Erbauers der Friesenhalle, Dr. Georg Schad, Turnunterricht hatten.

In den 20 Jahren des Bestehens der Senioren-Gymnastik-Männergruppe (SGM) leiteten zehn Jahre Dieter Mahn und Anika Johannes den Übungsbetrieb. Während dieser Zeit standen nacheinander Marianne Mahn, Klaus Sens und Bernd Frens als Leiter der Abteilung Gymnastik der Gruppe vor.

In all den 20 Jahren konnten insgesamt 57 Turnbrüder in der SGM begrüßt werden. Aktuell gehören ihr 29 Sportkameraden an. Sie treffen sich montags in der Friesenhalle zur sportlichen Betätigung und zum anschließenden Plaudern.