Vorfläming Nedlitz erobert die Tabellenspitze

Nedlitz - „Spitzenreiter, Spitzenreiter, he, he...“ skandierten die Nedlitzer Fußballer und ihre Fans.. Der SC Vorfläming Nedlitz konnte sein Vorhaben, gegen den SV Fortuna Magdeburg II zu gewinnen, um die Tabellenspitze in der Landesklasse 3 zu erobern, mit 2:0 in die Tat umsetzen und hat nun den „Platz an der Sonne“ erobert. Die Grün-Weißen konnten den TSV Rot-Weiß Zerbst vorerst vom Thron stürzen und haben nun einen Zähler mehr auf der Habenseite.