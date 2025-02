In der Musik-Galerie an der Goitzsche geht es bunt zu.

Wie Bilder in Bitterfeld Geschichten erzählen

Bitterfeld/MZ. - Am Dienstag, 11. Februar, erhalten Besucher der Musik-Galerie an der Goitzsche in Bitterfeld Gelegenheit, mit den Berliner Künstlern Claudia Opitz und Sebastian Köpcke ins Gespräch zu kommen. Seit Oktober präsentiert die Galerie eine Ausstellung mit Illustrationen aus ihrer bunten Kinderbuchreihe „Das Zebra und der Kolibri“.

Nun stehen die beiden Autoren und Illustratoren für Fragen zur Entstehung der Bücher, zur Verbindung von Bild und Text und zu ihrem kreativen Prozess zur Verfügung. Im Mittelpunkt der Buchreihe steht eine Freundschaft zwischen zwei ungleichen Tieren, einem Zebra und einem Kolibri. Gemeinsam erleben sie Abenteuer, die von Neugier, Mut und Zusammenhalt erzählen. Die detailreichen Illustrationen und die rhythmische Sprache der Texte haben bereits zahlreiche Kinder und Erwachsene begeistert.

Künstler im Gespräch

Opitz und Köpcke schreiben, illustrieren und gestalten ihre Bücher gemeinsam, entwickeln Figuren, Szenen und Stimmungen im Austausch miteinander. Neben den Büchern haben sie mit Berliner Kindern ein Singspiel erarbeitet, das die Geschichte in Lieder fasst. Eine CD mit den Songs wurde ebenfalls produziert. Drei Bände sind bislang erschienen, ein vierter ist in Arbeit. Während des Gesprächs geben die Künstler Einblicke in ihre Arbeit, sprechen über Inspiration, den Entstehungsprozess und die Herausforderung, Geschichten visuell und sprachlich gleichermaßen lebendig werden zu lassen.

Bilder voller Geschichten

In Zusammenarbeit mit Uwe Holz beantworten sie Fragen aus dem Publikum: Wie erkennt man, ob eine Geschichte Kinder fasziniert? Welche Erzählweise eignet sich für welches Alter? Wie findet sich der passende Zeichenstil? Und was unterscheidet Kinderbücher von anderen Erzählformen? Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und findet inmitten der Ausstellung statt.

Besucher haben die Möglichkeit, Bücher zu erwerben und signieren zu lassen. Die Ausstellung „Das Zebra und der Kolibri“ bleibt noch bis zum 23. März geöffnet. Eine Anmeldung wird empfohlen und ist telefonisch unter 03493/ 33 83 19 oder per E-Mail an Katja.Muenchow@anhalt-bitterfeld.de möglich. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt fünf Euro.