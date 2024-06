Am Freitagmittag hat sich in der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg ein Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ereignet. Dabei ist die Frau schwer verletzt worden.

Magdeburg/DUR. - Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr hat sich in der Otto-von-Guericke-Straße zwischen der Ernst-Reuter-Allee und der Hasselbachstraße in Magdeburg ein Unfall ereignet, an dem ein Auto und eine Fußgängerin beteiligt waren. Das teilte die Polizei mit.

"Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der 24 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt", sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt.