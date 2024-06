Wegen eines schweren Lkw-Unfalls in Magdeburg konnte die Straßenbahnlinie 10 am Mittwoch nicht wie gewohnt verkehren. Seit Donnerstagmorgen fährt sie wieder normal.

Magdeburg/DUR. - Wegen eines schweren Lkw-Unfalls in Magdeburg konnte die Straßenbahnlinie 10 am Mittwoch nicht wie gewohnt verkehren. Seit Donnerstagmorgen fährt sie wieder normal, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten.

Demnach fuhr die Linie 10 am Mittwoch nur zwischen Messegelände und Zoo/Pettenkofer Straße. Zwischen Zoo und der Haltestelle Enecron hatte die MVB einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Haltestellen Barleber See und Industrie- und Logistikcentrum wurden den Angaben zufolge nicht angefahren.

Nach Lkw-Unfall in Magdeburg: Straßenbahnlinie 10 fährt aktuell nicht zum Barleber See

Grund dafür war ein Unfall auf dem August-Bebel-Damm in Magdeburg. Ein Lkw war gegen einen Oberleitungsmast gefahren und hatte diesen schwer beschädigt.

"Der Schaden an der Oberleitung ist repariert. Wir fahren wieder in normaler Linienführung", teilten die MVB am Donnerstagmorgen auf X, ehemals Twitter, mit.