Zeugenaufruf in Magdeburg Personen beim Aufhängen von Wahlplakaten nahe der Q1-Tankstelle bedroht

Beim Aufhängen von Wahlplakaten sind am Montag in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg nahe der Q1-Tankstelle zwei Personen bedroht worden. Wer hat die Situation beobachtet?