Magdeburg/DUR. - Zwei unbekannte Täter haben im Mai zwei Personen beim Aufhängen von Wahlplakaten in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg nahe der Q1-Tankstelle bedroht. Das teilte die Polizei mit.

Am Mittwoch sei es der Polizei gelungen, zwei Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes hinter der Tankstelle zu erwischen. Nach der Kontrolle der mutmaßlichen Täter sei festgestellt worden, dass gegen einen der beiden Männer ein offener Haftbefehl aufgrund anderer Vergehen vorlag. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, heißt es.

Um die Wahlplakate welcher Partei es sich handelte, ist derzeit nicht bekannt.