Im Magdeburger Restaurant „Botanica“ gibt es veganes Essen in vielen verblüffenden Variationen. Nebenan lockt der Feinkostladen „Salomon“ Liebhaber der fleischfreien Kost.

Rosa Rübchen in der Fleischerei: So schmeckt es im „Botanica“

Früher Fleischerei: das Vegan-Restaurant „Botanica“ in Magdeburg

Magdeburg/MZ - Über 100 Jahre ist es her, dass hier zum ersten Mal Leberwurst und Schnitzel verkauft wurden. Die glänzenden Fliesen mit grünen und dunkelroten Mustern haben die Zeiten überdauert. Wer heute in Magdeburg in die ehemalige Fleischerei eintritt, tut das unter einem Namensschild, das ein Kontrastprogramm signalisiert: „Botanica“.