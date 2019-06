Misano (dpa) – Nico Müller hat im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) die Sonntagsserie des Gesamtführenden René Rast beendet.

Der Schweizer gewann in seinem Audi RS 5 DTM den sechsten Saisonlauf im italienischen Misano vor BMW-Pilot Philipp Eng und seinem Markenkollegen Rast. Der Mindener hatte saisonübergreifend die letzten fünf Sonntagsrennen für sich entschieden. Der 32-Jährige führt das Klassement nach einem Drittel der 18 Saisonrennen mit 93 Zählern vor Eng und Müller an.



Pech hatten Marco Wittmann und Timo Glock in ihren jeweils 100. DTM-Rennen. Für Samstag-Sieger Wittmann war bereits in der ersten Runde Schluss. Er und Rast waren von Audi-Neuling Jonathan Aberdein aus Südafrika nach außen gedrängt worden. Wittmann landete im Kiesbett und musste sein Auto abstellen. Der frühere Formel-1-Fahrer Glock musste schon nach fünf Runden wegen technischer Probleme an seinem BMW in die Box und hatte mit dem Rennausgang nichts mehr zu tun.

Die Fahrerwertung in der DTM

BMW in der DTM

Audi in der DTM

r-Motorsport in der DTM