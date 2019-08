Spielberg (dpa) - Skandalpilot Romano Fenati hat den Lauf in der Moto3 in Österreich für sich entschieden. Bei schwierigen Bedingungen setzte sich der italienische Motorrad-Pilot am Sonntag gegen den Spanier Tony Arbolino und John McPhee aus Großbritannien durch.

Vor einem Jahr hatte Fenati für Schlagzeilen gesorgt, weil er einem anderen Fahrer in die Bremse gegriffen und ihn in Lebensgefahr gebracht hatte. Nach einer Sperre von sechs Rennen kehrte der Schützling von MotoGP-Superstar Valentino Rossi in dieser Saison zurück in die WM. Seither darf er in der kleinsten Klasse starten.

Die WM-Führung übernahm Lorenzo Dalla Porta aus Italien. Ein sechster Platz reichte ihm, um in der Fahrerwertung am Spanier Aron Canet vorbeizuziehen.

Marcel Schrötter kam beim Moto2-WM-Lauf als Neunter ins Ziel. Der 26-Jährige war damit erneut der einzige Deutsche in den Punkterängen. In der Fahrerwertung rutschte der Landsberger allerdings auf die sechste Position ab. Jonas Folger kam als 18. ins Ziel, Philipp Öttl wurde 22. und Lukas Tulovic beendete das Rennen auf Position 27.

Der Südafrikaner Brad Binder sicherte sich an seinem 24. Geburtstag in Spielberg den Sieg. Alex Marquez aus Spanien baute mit seinem zweiten Platz die WM-Führung weiter aus. Landsmann Jorge Navarro komplettierte in Österreich als Dritter das Podium.

