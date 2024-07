Was geht in Sachsen-Anhalt

warum macht der Kleine eigentlich immer den Unsinn nach, den der Große vormacht? Eine tiefgründige Antwort gibt es an dieser Stelle nicht, keine Sorge. Dafür reichlich Beispiele, dass das so ist. Zum Beispiel im Auto. Sobald ich ausgestiegen bin, schnallen sich beide ab und klettern so schnell es geht auf den Fahrersitz. Da werden Schalter und Knöpfe gedrückt, deren Funktion ich gar nicht kenne. Nicht nur, dass beim späteren Weiterfahren dann Fernlicht, Warnblinker oder Sitzheizung (kommt besonders gut an heißen Sommertagen!) angestellt sind, nein, die kleinen Racker streiten sich ja auch noch lautstark, wer zuerst welchen Knopf drückt.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Große ja auch noch den Regler vom Radio abgepult, aber das ist eine andere, von mir noch nicht behobene, Geschichte. Da gab es Ärger, genau so wie fürs mehrfache Klettern aufs Autodach. Der Kleine ist davon noch weit entfernt. Er hat jetzt entdeckt, dass es großen Spaß macht, wenn man auf die Hupe drückt. Besonders in Tiefgaragen ...

Ich bin Joel Stubert und habe zwei Kinder, 3 und 5 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir ein spannendes Buch über Erdbeben, Vulkane und andere Naturgewalten. Dann geht's mal los:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Camping-Fans aufgepasst! Bereits vor Reiseantritt sollte man einige Dinge beachten. Dazu zählen Ausstattung, Beladung, Fahrsicherheit und der richtige Stellplatz. Der ADAC hat genau dafür die richtigen Tipps.

Mit Comics zum Lesen begeistern: „Lies doch mal was Anständiges!“ Wie viele Eltern ermahnen so ihre Comic lesenden Kinder. Zu Unrecht, findet die Stiftung Lesen und hat ein paar Tipps zum Comiclesen zur Hand.

Mama, Mama, Kind: Homosexuelle Paare sind dem Wohlwollen von Gericht und Amt ausgeliefert. Reformpläne könnten die Situation vieler Regenbogenfamilien verbessern. Eine Mutter berichtet.

Einfühlsame Begleitung: Der Beruf der Hebamme ist den meisten bekannt, aber wer hat schon mal von Doulas gehört? Sie begleiten Geburten und stehen werdenden Müttern emotional zur Seite. Zur Doula kann man sich ausbilden lassen. Wie ihr Tagesablauf aussieht, darüber spricht Doula Carina Appl.

Stress und Streit zu Hause: Paul Linde ist Familienhelfer in Berlin. Er unterstützt Familien in schwierigen Lebensphasen. Im Interview erzählt er von seiner Arbeit.

Das nervt doch! Der Mückenstich hat den ganzen Tag über Ruhe gegeben. Abends im Bett ist er aber wieder da: der fiese Juckreiz. Woran liegt das?

Autsch! Sonnenbrand: Auch wenn wir aufpassen, manchmal verbrennen wir uns doch. Es gibt viele Hausmittel, die bei Sonnenbrand Linderung verschaffen. Zum Beispiel Quark.

Achtung, Hitze! Vertieft ins Spiel können Kinder das Trinken schon mal vergessen. Oft eine Eltern-Sorge: Bekommt ihr Kleinkind genug Flüssigkeit? Wie viel sollte mein Kleinkind am Tag trinken?

Schon wieder so viel Geld? Die Inflation scheint sich nun auch auf die Einschulungen auszuwirken. Eltern müssen für ihre Kleinen immer tiefer in die Tasche greifen. Welche Kosten kommen auf die Familien zu?

Frauenpower für kleine Patienten: Ein Kinderarzt aus Stendal geht in den Ruhestand. Ein Glück für Eltern: Der Mann hat vorgesorgt. Zwei Frauen aus der Region übernehmen die Praxis.

Ideen-Wettbewerb: Die Stadt Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ruft Jugendliche dazu auf, sich an der Gestaltung des Areals am Altendorf zu beteiligen. Bis Mitte August sollen Vorschläge gesammelt werden. Wie das geht und welche Vorgeschichte es dabei gibt.

Nachwuchs bei der Feuerwehr: Die Mitgliederzahlen der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Saalekreis steigen an. Vielerorts gibt es Wartelisten. Doch der Mitgliederboom stellt die Wehren auch vor Herausforderungen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Lisa (3) beim Mittag mit den Großeltern:

„Momi, wo isse mei Leisch?“ Lisa (3), übersetzt: "Omi, wo ist mein Fleisch?"

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Was geht in Mitteldeutschland in den Sommerferien? Workshops und Touren laden in den großen Ferien zum Ausprobieren und Hingucken ein. Hier kommen aktuelle Tipps für Sachsen-Anhalt und Umgebung.

Ob Parkeisenbahn, Bauhaus-Museum oder Tierpark: In den Sommerferien locken in Sachsen-Anhalt viele tolle Angebote für Ferienkinder. Manche Veranstalter bieten sogar freien Eintritt.

Kinder können als Chorherren das Kloster Jerichow erkunden. Foto: Simone Pötschke

Wie sieht das Ferienprogramm im Kloster Jerichow aus? Eine spannende Entdeckungstour durch das Kloster erwartet Mädchen und Jungen mit Eltern am kommenden Dienstag, 30 Juli.

Los geht's in den Freizeitpark: Zauberhafter Erfolg im Abenteuer-Reich! Der Belantis-Freizeitpark verlängert das Festival der Magie mit tollen Zauberkünstlern noch bis zum Samstag (20. Juli).

Ab ins kühle Nass: Das sind die Freibäder im Burgenlandkreis. Welche für die ganze Familie geeignet sind.

Buntes Treiben in Halle: Bis zum 22. Juli können Kleine und Große täglich ab 12 Uhr Fahrgeschäfte wie die XXL-Krake, eine Familienachterbahn oder Piratenschaukel nutzen.

Auf zur Kinderstadt Andershausen: Noch bis diesen Freitag (19. Juli) hat die Kinderstadt Andershausen in Quedlinburg im Harz ihre Tore geöffnet. Was Mädchen und Jungen hier erwartet und wo das Interesse besonders groß ist.

Dem Verbrechen auf der Spur: Moritz Bartz begibt sich auf die Hanse-Rallye durch Osterburg (Altmark). Bei der Rätseltour sucht er entlang der Sehenswürdigkeiten der Stadt nach einem gestohlenen Werkzeug.

Schulferien in Mansfeld-Südharz: Was kann man unternehmen, welche Angebote gibt es in der Region? Die MZ hat allerhand zusammengetragen – auch für den kleinen Geldbeutel.

Tierpark in Köthen wird 140 Jahre alt: Am 10. August wird das gebührend gefeiert. Wer mit einem Besuch nicht so lange warten will, kann sich freuen – der Tierpark Köthen hat neue Stars: Riesenkaninchen. Warum die Super-Mümmler aber noch nicht gestreichelt werden dürfen.

Hilfe, wer holt mich hier raus? Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg geht in die zweite Runde: Größer, höher und kniffliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Hier kann man sich auch verirren: Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Dinos zum Anfassen in Halle: Eine Familie aus der Nähe von Schwerin lässt mit moderner Technik T-Rex und Co. zum Leben erwachen. Bis zum 4. August ist die Saurier-Show mit 50 Urzeit-Riesen in Halle zu sehen.

Kubb wird draußen gespielt. Dabei ist Geschicklichkeit gefragt. Foto: Jessica Quick

Kendama, Spikeball, Kubb: Wer über die Peißnitz in Halle schlendert, kommt ganz sicher ins Staunen. Überall wird irgendwas gespielt. Aber was eigentlich? Wer kennt Kendama, Spikeball oder Kubb? Auch Calisthenics gilt als Trendsport. Die Redaktion hat sich das alles mal erklären lassen...

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Karls Erlebnis-Dörfer: Das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) ist eines von sechs in Deutschland. Die Erdbeerhöfe haben ab sofort länger geöffnet. Allerdings gelten die neuen Öffnungszeiten nicht für alle Fahrgeschäfte, Imbisse und Shops. Zudem wird am 19. Juli in Döbeln eine neue Attraktion eröffnet. Was die Besucher erwartet und wie viel der Eintritt kostet.

Was es alles auf diesem Planeten zu entdecken gilt, zeigt das Theaterstück "20.000 Meilen unter den Meeren" in der Rübeländer Baumannshöhle. Foto: Jan Reichel

Theater-Abenteuer in der Rübeländer Baumannshöhle

Ist Atlantis wirklich eine im Meer versunkene Stadt? Ist es sogar ein verschwundener Kontinent? Oder gab es Atlantis überhaupt? Welche Geheimnisse birgt das Meer und warum verschwinden in letzter Zeit so viele Schiffe? Spurlos! Sind daran wirklich Wale schuld? Die mysteriösen Riesenkraken oder ein anderes Meeresungeheuer? Ist es überhaupt ein Tier? Und wer ist dieser geheimnisumwitterte Kapitän Nemo, von dem schon so viel gehört wurde? Oder noch weiter gefragt: "Wo ist er, dieser sogenannte Nemo, wo?"



Eines steht jedenfalls fest: Es ist, es wird für alle ein Abenteuer.

Ein großes Abenteuer in, über und unter den Meeren! Oder ein Abenteuerstück in und unter der Erde. "20.000 Meilen unter den Meeren" ist ein Theater-Abenteuer in der Rübeländer Baumannshöhle.

Datum: 24 bis 27. Juli 2024, je 16.30 Uhr, Rübeländer Baumannshöhle

Magische Ferienwerkstatt lädt ein

Magische Momente entstehen im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle in der Ferienwerkstatt, die im Rahmen der Sonderausstellung angeboten wird. In den Ferienwochen Sachsen-Anhalts finden jeweils dienstags bis freitags Programme mit wechselnden Themen statt. Vom 23. bis 26. Juli 2024 heißt es dann "Harry Potter und Co. – Magie heute". Anmeldung ist erforderlich!

Datum: 23. bis 26. Juli 2024, 10-12 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Ferienzeit in der KinderDomBauhütte

Die KinderDomBauhütte Naumburg lädt in den sachsen-anhaltischen Sommerferien zu verschiedenen Aktionen ein. Die Kinder tauchen dabei in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts ein. Sie erkunden zunächst Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren und schlüpfen dann selbst in die Rollen von Handwerkerinnen und Handwerker. Für alle Aktionen ist eine Anmeldung beim Besucherservice erforderlich.



Die nächsten Aktionen:

„Uta von Naumburg. Gut betucht“: Teilnehmende werden zu mittelalterlichen Modeschöpferinnen und -schöpfern und helfen Uta beim Ankleiden.

Datum: 22. Juli 2024, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



"Altarwerkstatt - Cranach vs. Moderne": Die Kinder fertigen ein Mittelteil des Cranach-Triegel-Altars an.

Datum: 24. Juli 2024, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



"Mein Domgarten zum Mitnehmen": Hier wird ein eigenes Pflanzenkörbchen mit magischen Heilpflanzen gestaltet.

Datum: 26. Juli 2024, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte

Domführung für Kinder in Naumburg

Wie wurde vor fast 1.000 Jahren der imposante Naumburger Dom gebaut? Wer war der Naumburger Meister? Warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Und wieso sitzen zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? An jedem Donnerstag in den sachsen-anhaltischen Schulferien werden diese und weitere Fragen jeweils um 10 und 14 Uhr bei Kinderführungen geklärt. Parallel zu dieser öffentlichen Führung für Kinder, wird eine Domführung für Erwachsene angeboten.

Eine Anmeldung über den Besucherservice wird empfohlen.

Datum: 25. Juli 2024, jeweils 10 und 14 Uhr, Naumburger Dom

Hochschule Harz lädt zur Sommerschule ein

Wie werden aus eigenen Zeichnungen Videoclips? Wie programmiert man Lego-Roboter oder steuert Modellrennwagen mit Sensoren? Schüler können sich jetzt anmelden und all das Ende Juli bei der Sommerschule des Fachbereichs Automatisierung und Informatik herausfinden. Der Fachbereich lädt Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse vom 29. bis 31. Juli 2024 zur Sommerschule ein und bietet ihnen vier Projekte an, die auch zu den Inhalten des regulären Studienangebots gehören.



Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in der Jugendherberge Wernigerode zu übernachten, die Kosten dafür sowie alle weiteren Kosten der Sommerschule werden übernommen.

Datum: 29. bis 31. Juli, Anmeldungen sind noch bis zum 19. Juli hier möglich, Hochschule Harz

Aktionen für Kinder im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss in Köthen keine Langeweile aufkommen. Museumspädagogin Uta Guse hält im Schloss Köthen noch bis zum 30. Juli spannende Themen für Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Alte Drucktechnik lernen die Kinder schließlich am 23. Juli kennen und erfahren auch, warum man rückwärts schreibt, damit nach dem Drucken kein Durcheinander herrscht.



Anmelden kann man sich für die jeweiligen Termine unter schlosskinder@schlosskoethen.de.

Datum: immer dienstags, 14 Uhr, Marstall Schloss Köthen

Grillabende für werdende Väter

Die Fragen, Wünsche und Sorgen werdender Väter stehen im Fokus eines neuen Informationsangebots der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin Halle. Bei einem gemeinsamen Grillabend im Restaurant „Waldkater“ in Halle in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Halle können künftige Papas ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im lockeren Gespräch „unter Männern“ mit den Ärzten der Geburtshilfe klären. Im Anschluss findet eine Besichtigung des Kreißsaals statt.

Datum: Die nächsten Treffen finden am 27. August, 22. Oktober und

17. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Teilnahme selbst sowie Bratwurst und alkoholfreie Getränke im Restaurant „Waldkater“ sind kostenfrei. Anmeldung mit dem Wunschtermin und Kontaktdaten ist unter geburtshilfe@uk-halle.de notwendig.

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Kinder-Sachbuch "Wenn die Erde bebt! Vulkane, Erdbeben, Tornados, Tsunamis und andere Naturgewalten".

Wie entstehen Tornados? Kann der Riesen-Riemenfisch Tsunamis vorhersagen? Und was machen eigentlich Vulkanologen? Das Buch "Wenn die Erde bebt!" geht extremen Naturphänomenen kindgerecht auf den Grund. Es erklärt mit spannenden Fakten und anschaulichen Illustrationen, welche es gibt, wie wir uns schützen und was der Klimawandel mit allem zu tun hat. Hier erfahren junge Leser alles über die stürmischen Kräfte der Erde.

Autorin Robin Jacobs erklärt die Hintergründe zu Extremwetter und großen Naturereignissen für Kinder ab 7 Jahren. Das Buch vermittelt Wissen zu aktuellen Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit. Die informativen und unterhaltsamen Texte, cool illustriert von Sophie Williams, sorgen dafür, dass die kindliche Neugier geweckt und den Naturgewalten etwas von ihrem Schrecken genommen wird. Genau der richtige Einstieg, um den Wundern der Natur genauer auf den Grund zu gehen!

"Wenn die Erde bebt!" von Robin Jacobs, E.A. Seemanns Henschel Verlagsgruppe, 96 Seiten, 22 Euro, ab 7 Jahren, ISBN: 978-3-86502-516-6

Wir verlosen das Kinderbuch "Wenn die Erde bebt!"? Möchten Sie gewinnen? Dann schreiben Sie bis zum 24. Juli eine

E-Mail mit dem Betreff „Erde bebt“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen weiterhin eine gute Ferienzeit,

entspannte Grüße aus der Eltern-Ecke.