gut, dass Ferien sind! Meine Kinder haben diese Auszeit vom Lernstress nötig. Beide mussten bis zuletzt jede Menge Unterrichtsstoff pauken: alle Länder mit Hauptstädten, Flüssen und Gebirgen in Europa oder in Physik Antworten auf Fragen wie sich ein frei drehbar aufgehängter Magnet verhält?

Mit jedem Schuljahr merke ich als Mutter, dass die Themen so nach und nach meine Komfortzone verlassen. Es wird der Punkt kommen, da kann ich nicht mehr helfen. Da fällt mir ein: Während meiner Schulzeit hat mir auch niemand geholfen. Aber damals konnte man auch noch den Kinderwagen samt Baby unbeaufsichtigt vor dem Kaufhaus stehen lassen. Die Zeiten haben sich geändert.

Deswegen kann ich über Argumente wie „früher sind wir auch groß geworden“ nur lächeln. Entgegen gut gemeinter Ratschläge: Ich weiß, was meine Kinder brauchen: Tipps fürs Lernen in Geo oder Physik, eine Portion Selbstvertrauen für die anstehende Klassenarbeit und eine Kuscheleinheit für danach, wenn sie erkennen, dass die Aufgabe anders gemeint war. Doch für den Moment: Ferien!

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder, 11 und 14 Jahre alt.

Kinderbetreuung in Ost und West: Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung gibt es in Sachsen-Anhalt seit Langem. In den ostdeutschen Bundesländern liegt die Betreuungsquote viel höher als in Westdeutschland.

Personalnot: Trotz sinkender Kinderzahlen in Sachsen-Anhalts Kitas leiden viele Kitas in der Erkältungssaison unter akutem Personalmangel. Welche Optionen haben berufstätige Eltern, wenn die Kita plötzlich zu macht?

Du schaffst das! Eltern können ihrem Kind helfen, indem sie mit ihm über das, was ihm Angst macht, sprechen, es ernst nehmen und nicht wegschieben. (Foto: Ole Spata/dpa/dpa-tmn)

Angst bei Kindern: Übervorsicht kann die Ängstlichkeit bei Kindern vergrößern, warnen Experten. 5 Anzeichen, die Eltern kennen sollten, um ihr Kind besser unterstützen.

Im Wochenbett: Die Wochen nach der Geburt fordern viele Paare besonders. Was Eltern für das Wochenbett wissen sollten, verrät Hebamme und Autorin Kerstin Lüking im Interview.

Baby-Shower-Party: Es ist ein Brauch aus den USA, der mehr und mehr auch nach Deutschland herüberschwappt – eine Baby-Shower-Party. Aber wer ist dabei? Wer organisiert? Und wer bezahlt?

Vorsicht heiß! Verbrühungen vorbeugen: Wenn das Baby oder Kleinkind die heiße Tee- oder Kaffeetasse zu fassen bekommt, kann es sich böse verbrühen. Schon mit kleinen Handgriffen können Eltern dem vorbeugen.

Henry Niekrawietz unterrichtet Gebärdensprache am Giebichenstein-Gymnasiums in Halle. Zur Schulzeit des gehörlosen Trainers war die Verständigung mit Gesten noch verboten. (Foto: Max Hunger)

Pilotprojekt in Halle: Die 6.2 des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle hat ein besonderes Fach. Als einzige Regelschüler in Sachsen-Anhalt lernen die Mädchen und Jungen hier Gebärdensprache (mit Video).

Prominente Botschafterin für Puppe in Günthersdorf: Im Einkaufszentrum Nova wurde von "In-aller-Freundschaft-Star" Arzu Bazmann eine Spezialpuppe an das Merseburger Klinikum übergeben. Warum es so wichtig ist, sich mit ihr zu beschäftigen (mit Video).

Familienrecht: Das OLG Naumburg hat die Beschwerde von Eltern aus Wittenberg zum Umgangsrecht mit den Großeltern abgewiesen. Trotz eskalierter Streitigkeiten wird das Umgangsrecht der Großeltern beibehalten.

Henry (4) zu seinem Papa:

„Mit dir kuschel ich nicht, du hast keine Brust.“ Henry (4)

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Die Lichterwelt "Lumagica" gastiert wieder im Elbauenpark in Magdeburg. (Foto: dpa)

Großes Leuchten in Magdeburg: Die Illuminationsshow „Lumagica“ verwandelt den Elbauenpark in Magdeburg zum dritten Mal in einen Lichterpark. Hier gibt es alle Infos zu der Veranstaltung.

Neue Attraktion im Harz: Das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz lockt mit Händlerdorf, Hexenturm und Events. Besucher können in die mystische Welt eintauchen.

Tipp für Schoki-Liebhaber: Die Halloren-Erlebniswelt in Halle hüllt Gäste in einen schokoladigen Duft und jede Menge Wissen rund um die Kakaobohne. Das sind die fünf Highlights unserer elfjährigen Testerinnen (mit Video).

Rutschen geht auch drinnen, im Warmen. Wo die schönsten Indoor-Spielplätze sind, haben wir recherchiert. (Foto: IMAGO/Panthermedia)

Toben, aber im Warmen: In Sachsen-Anhalt können sich Kinder auch bei miesem Wetter ausleben. Dies sind die schönsten Indoor-Spielplätze des Landes.

Knüppelkuchen mit den Kids: Ein simpler Teig wird um einen Stock gewickelt und über offenem Feuer am Lagerfeuer oder Grill gebacken – in Halle geht das sogar an öffentlichen Grillplätzen.

Klettern, rutschen, balancieren: In Mitteldeutschland locken verschiedene Kletterparks zum sportlichen Abenteuer. Acht Tipps, wohin sich ein Ausflug mit der Familie lohnt.

"Harry Potter" im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Die Kino-Kette zeigt jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle willkommen.

Datum: Am 6. Oktober 2024 läuft Teil 6 "Harry Potter und der Halbblutprinz". Die beiden letzten Teilen folgen am 13. und 20.10., CinemaxX.

Altes Handwerk erleben im Freilichtmuseum Diesdorf

Altes Holzspielzeug strahlt oft einen nostalgischen Zauber aus. An diesem Sonntag zeigt ein Mitarbeiter des Freilichtmuseums Diesdorf den Besuchern, wie es früher hergestellt wurde.

Datum: 6. Oktober 2024, 13-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Magischer Rundgang zu den Drehorten auf Schloss Wernigerode

Zurzeit läuft der dritte Film zur "Schule der Magischen Tiere" in den Kinos. Zahlreiche Kinder lieben die Buchreihe von Margit Auer – und auch die dazugehörigen Spielfilme. Auch Schloss Wernigerode spielt in den Filmen eine (große) Rolle. Bei einer 45-minütigen Führung begeben sich kleine und große Besucher zu den Original-Drehorten und –requisiten im Schloss. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter: 03943-55 30 30 (Zentrale) bis einen Tag vor Führungstermin.

Datum: 5./6. Oktober 2024 um 10/11/13 Uhr, Schloss Wernigerode

Auf der Burg Falkenstein im Harz findet das erste Oktoberwochenende das 28. Burgfest statt. Ritterkämpfe dürfen da nicht fehlen. Foto: Veranstalter/Carnica

Herbstliches Ritterspektakel auf Burg Falkenstein

An diesem Wochenende laden die Burg Falkenstein und Carnica Historische Feste & Märkte zum 28. Burgfest ein. Das kleine Volk kann dabei allerhand erleben: Ritterkämpfe, Märchenerzähler oder Armbrustschießen zum Beispiel. Auch für die Großen ist gut gesorgt: Allerlei Gaukler und Händler laden zum Staunen und Schlendern ein. Wie schon in den vergangenen Jahren, sind der Besuch der Ausstellungen und Museen auf der Burg Falkenstein, sowie der Turm-Aufstieg, zu deren Öffnungszeiten

(10-17 Uhr), im Eintritt bereits enthalten!

Datum: 4.-6. Oktober 2024, 10-19 Uhr, Burg Falkenstein

Ferienwerkstatt zum Lernen der AWO Halle-Merseburg

Am 9. und 10. Oktober findet jeweils von 9 bis 13 Uhr wieder eine Ferienwerkstatt in der Jugend- und Familienberatung der AWO Halle-Merseburg, Zerbster Straße 14, in Halle, statt. Das Angebot richtet sich an Schulkinder der 5. und 6. Klassen. Es trägt dazu bei, das Lernen an der weiterführenden Schule zu erleichtern und das „Lernen zu lernen“. Anmeldung zum Kurs per E-Mail unter jufabe@awo-halle-merseburg.de.

Datum: 9.10. Oktober 2024, 9-13 Uhr, AWO Halle-Merseburg

Großes Upcycling in den LutherMuseen

Die Kulturelle Bildung der LutherMuseen bietet in der zweiten Ferienwoche ein kreatives Programm zum Thema Upcycling in Luthers Sterbehaus in Eisleben an. Am 8. Oktober geht es um das Verwerten von Stoffresten und Nähen von individuellen Patches.

Datum: 8. Oktober 2024, 9.30-13 Uhr, für Kinder von 8-10 Jahren, Luthers Sterbehaus



Beim kreativen Re-Cycling werden Fahrradschläuche neu interpretiert.

Datum: 9. Oktober 2024, 9.30-13 Uhr, für Kinder von 11 bis 14 Jahren, Luthers Sterbehaus



Aus Wollresten, Knöpfen, Perlen und Naturmaterialien können kleine Kunstwerke gewebt werden. Das Mitbringen von Wollresten aus dem Strickkörbchen ist ausdrücklich erwünscht.

Datum: 10. Oktober 2024, jeweils 9.30-13 Uhr, für Kinder

von 11-14 Jahren, Luthers Sterbehaus

Vorlesungen zum Reinschnuppern an der Hochschule Harz

Die Hochschule Harz lädt in der Zeit vom 7. bis 11. Oktober und vom 21. bis 25. Oktober 2024 alle Interessierten ein, an einem oder mehreren Tagen erste Eindrücke vom Studienalltag zu sammeln und ausgewählte Vorlesungen sowie Seminare des regulären Vorlesungsbetriebs zu besuchen.



Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften bieten ein vielfältiges Programm aus über 50 Vorlesungen an. Die „Schnupper-Studenten“ können die Veranstaltungen kostenfrei auf eigene Faust besuchen, während die Studienberatung jederzeit für Fragen zur Verfügung steht. Zum Programm und zur Anmeldung geht's hier.



Für Fragen steht die Studienberatung per WhatsApp (+49 173 397 6278), E-Mail (studienberatung@hs-harz.de) oder telefonisch (+49 3943 659-108) zur Verfügung.

Datum: 7.-11. Oktober/21.-25. Oktober 2024, Hochschule Harz

Magische Herbstferien im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Ein buntes Ferienprogramm bietet das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Im Mittelpunkt der Aktionen stehen die Themen der Sonderausstellung "Magie – Das Schicksal zwingen". Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Motto.



Vom 8. bis 11. Oktober dreht sich alles um "Magisches Metallhandwerk – Zauberhafte Glut". Es werden Amulette, Anhänger und kleine Figuren gefertigt.



Achtung: Nur mit Voranmeldung!

Datum: 8.-11. Oktober 2024, täglich 10-12 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Auf den Spuren von Rittern und Feen auf der Burg Querfurt

In den Herbstferien lockt die Burg Querfurt an drei Tagen mit Ferienangeboten für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Am

8. Oktober wird die Welt der Drachen im Mittelalter erkundet. Am

9. Oktober, geht es um Kreuzritter, Ordensritter und Templer. Am

10. Oktober steht das Feen- und Elfenland Burg Querfurt auf dem Programm. Die Veranstaltungen finden jeweils von 8 bis 12 Uhr statt.



Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen muss jeweils bis 15 Uhr des Vortages erfolgen.

Datum: 8.-10. Oktober 2024, für Kinder von 6 bis 12 Jahren, täglich 8-12 Uhr, Burg Querfurt

Mittelalterlich knüpfen im Museum Schloss Merseburg

Was Lerchen, Anker und Kreuze mit Knoten zu tun haben und welche eleganten Muster daraus entstehen können, erfahren Kinder in den Herbstferienprojekten des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg vom 8. bis 10. Oktober. Anschließend können sie sich an dieser kunstvollen Knüpftechnik selbst versuchen und Schlüsselanhänger, Armbänder oder Windlichtumhänge anfertigen. Um eine telefonische Anmeldung unter 03461/402000 wird gebeten.

Datum: 8.-10. Oktober 2024, jeweils 10-12 Uhr, Kulturhistorisches Museum Schloss Merseburg

Jan & Henry touren durch Deutschland. Am 12. Oktober sind sie auf der Theaterbühne in Halberstadt zu sehen. (Foto: Martin Reinl)

Familienshow mit "Jan & Henry 2" in Halberstadt

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen. im Oktober sind die beiden beliebten Spurensucher mit einer weiteren Bühnenshow auf großer Deutschlandtour –und am

12. Oktober in Halberstadt! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Nach der Vorstellung kann man Autogramme und Fotos von den Erdmännchen und den anderen Darstellern erhalten.

Datum: 12. Oktober 2024, 15 Uhr, Großes Haus Halberstadt

Achtung: "Gruselzoo“ fällt in diesem Jahr aus!

Der Bergzoo Halle hat vermeldet, dass der „Gruselzoo“ in diesem Jahr ausfällt. „Auch wenn es uns sehr schwerfällt“, wie der Zoo mitteilt. Der Grund für die Absage in diesem Jahr sei der sehr frühe Start der Herbstferien in Sachsen-Anhalt (30. September), der bedeute, dass der Gruselzoo nur außerhalb der schulfreien Zeit liegen würde. Die mehrtägige Veranstaltung rund um Halloween war im vergangenen Jahr ein Besuchermagnet gewesen. Der komplette Zoo war gruselig geschmückt und es hatte besondere Attraktionen gegeben.

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3 x 2 Tickets für den ersten Teil der Filmreihe "Woodwalkers".

Der offizielle Kinostart des Films „Woodwalkers“ ist zwar erst am

24. Oktober. Fans der Romane der Bestsellerautorin Katja Brandis haben aber schon am 14. Oktober die Möglichkeit, den Film

um 16.30 Uhr im Prisma Cinema in Halle zu sehen. Und nicht nur das: Im Kino werden Katja Brandis und ausgewählte Schauspieler mit dabei sein und Autogramme geben.

Worum geht's im ersten Teil? Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein ganz normaler Junge, doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Als Berglöwe ist er in der Wildnis aufgewachsen und lebt nun in seiner Jungengestalt in der Welt der Menschen. Erst als Carag in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen – denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren.



"Woodwalkers" von Regisseur Damian John Harper,

Deutschland 2024, 103 Minuten, freigegeben ab 6 Jahren.

Die Woodwalkers sind Gestaltwandler. Sie alle können sich in ein Tier verwandeln. Um mit dieser Kraft umgehen zu können, gehen die Jugendlichen auf eine besondere Schule. "Woodwalkers" startet am 24. Oktober in den Kinos. (Foto: Studiocanal GmbH/Marc Reimann)

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Premierenstart in Halle-Neustadt am 14. Oktober. Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 9. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff „Woodwalkers“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

