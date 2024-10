Was geht in Sachsen-Anhalt?

entrüstet schreit mich mein Kind an: „Ich will aber die Badeschuhe anziehen!“. Die Herbststiefel hat es längst wütend in die Ecke gedonnert, dabei hat sich der Spielplatzdreck vom Vortag von der Sohle gelöst und liegt nun auf dem Boden unseres Flurs.

Dicke Tränen kullern über die Wangen des Dreijährigen. Ich schaue aus dem Fenster, es stürmt und regnet – absolut kein Badeschuhwetter. Genau das versuche ich, dem Kleinen zu erklären. Doch der lässt sich von seiner Idee nicht abbringen.

Ich nehme das schluchzende Kind auf den Schoß und tröste es. Irgendwann hat sich der kleine Mann beruhigt und kann mir erklären, warum er Badeschuhe tragen möchte. Doch seiner Idee, auf dem Weg zur Kita in den Pfützen zu baden, kann ich trotz aller Putzigkeit nicht nachkommen.

Ich bin Katrin Wurm und habe zwei Kinder, 3 und 11 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Burnout-Prävention: Manchmal ist es einfach zu viel: Permanenter Stress hinterlässt Spuren. Experten erklären, wie Menschen gerade im Job ihre psychische Gesundheit schützen können.

Gesetzlich versicherte Eltern haben Anspruch auf Kinderkrankengeld, wenn sie ihr erkranktes Kind betreuen müssen. (Foto: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn)

Kinderkrankengeld: Wenn das Kind krank wird, müssen Eltern es meist selbst betreuen und können nicht arbeiten. Gerade in der aktuellen Erkältungszeit ist die Frage "Aber was ist dann mit dem Gehalt?" in vielen Familien virulent. Wir haben die wichtigsten Infos rund ums Kinderkrankengeld zusammengestellt.

Medienbildung: Das Projekt „Medienklasse“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme startet von neuem. Anmeldungen für Schulklassen sind noch möglich.

Vorlesen: Am 15. November ist bundesweiter Vorlesetag. Eine Studie zeigt, dass viele Eltern kaum oder gar nicht zum Kinderbuch greifen. Das hat Folgen für die Kinder. Andere Ergebnisse aber machen Hoffnung.

Nashornkalb Malia lässt sich seine Geburtstagstorte im Magdeburger Zoo schmecken. (Foto: Peter Gercke/dpa)

Tierischer Geburtstag in Magdeburg: Das Spitzmaulnashornkalb Malia, das 2023 im Zoo Magdeburg geboren wurde, feierte seinen ersten Geburtstag. Wie es sich entwickelt und wie schwer es geworden ist (mit Video).

Pilotprojekt mit Gebärdensprache in Halle: Die 6.2 des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle hat ein besonderes Fach. Als einzige Regelschüler in Sachsen-Anhalt lernen die Mädchen und Jungen hier Gebärdensprache (mit Video).

Halles Parkeisenbahn auf dem Abstellgleis: Die Stadtverwaltung will die Zuschüsse streichen.

Halles Grundschulen: Mehr als 20 Minuten Fußweg? Einzugsgebiete der Grundschulen in Halle werden neu aufgeteilt.

Merseburger Benefizkalender: Der Lions Club Merseburg bringt erstmals einen Benefizweihnachtskalender heraus. Der Erlös geht an Kindereinrichtungen. Die Käufer bekommen mit etwa Glück sogar einen Goldbarren zu Weihnachten. Auch die 119 anderen Preise sind hochwertig.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Beim Wandern im Harz führt der Vater die Familie an:

„Wir müssen da hoch - wegen dem Stempel!“

Die Mutter verbessert:

„... des Stempels."

Darauf Lily (9):

„Genau, Papa. Das ist nämlich Präteritum!“ Lily (9)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Excalibur, Belantis oder Lumagica: Last-Minutes-Tipps für Familien zum Finale für die Herbstferien

Neun spannende Technikmuseen für verregnete Ferientage: Flugzeuge über den Dächern, Rechenmaschinen im Plattenbau und ein Schiffssimulator - Diese Museen begeistern große und kleine Technikfans.

Gleich ist der Zinn geschmolzen: Enkel Willy und Opa Lutz Timpernagel sind beim Ferienprogramm des Landesmuseums konzentriert bei der Sache. Sie gießen gemeinsam einen Ritter. (Foto: Steffen Schellhorn)

Magie-Schau in Halle: Viel los zum Abschied. Ausstellung lockt nur noch bis Sonntag ins Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.

Finale bei der Laga: Die am Sonntag zu Ende gehende Landesgartenschau in Bad Dürrenberg verzeichnet deutlich mehr Besucher als erwartet.

Abheben am Einkaufszentrum: Welche Familien-Attraktion ins Nova Eventis im Saalekreis kommen soll

Ein einfacher Hefeteig ist um einen Haselnuss-Stock gewickelt und wird über dem Lagerfeuer gebacken. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Knüppelkuchen mit den Kids: Ein simpler Teig wird um einen Stock gewickelt und über offenem Feuer am Lagerfeuer oder Grill gebacken – in Halle geht das sogar an öffentlichen Grillplätzen.

Neuer Hingucker im Harz: Das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz lockt mit Händlerdorf, Hexenturm und Events. Besucher können in die mystische Welt eintauchen.

Tipp für Schoki-Liebhaber: Die Halloren-Erlebniswelt in Halle hüllt Gäste in einen schokoladigen Duft und jede Menge Wissen rund um die Kakaobohne. Das sind die fünf Highlights unserer elfjährigen Testerinnen (mit Video).

Toben ohne Regen: In Sachsen-Anhalt können sich Kinder auch bei miesem Wetter ausleben. Dies sind die schönsten Indoor-Spielplätze des Landes.

Magischer Rundgang zu den Drehorten auf Schloss Wernigerode

Zurzeit läuft der dritte Film zur "Schule der Magischen Tiere" ziemlich erfolgreich in den Kinos. Zahlreiche Kinder lieben die Buchreihe von Margit Auer – und auch die dazugehörigen Spielfilme. Das Schloss Wernigerode spielt in den Filmen eine (große) Rolle. Bei einer 45-minütigen Führung begeben sich kleine und große Besucher zu den Original-Drehorten und –requisiten im Schloss. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter: 03943-55 30 30 (Zentrale) bis einen Tag vor Führungstermin.

Datum: 10. Oktober 2024, 10 Uhr, 11. Oktober jeweils um 12/13 Uhr sowie 13. Oktober jeweils um 10/12/13 Uhr, Schloss Wernigerode

Vorlesungen zum Reinschnuppern an der Hochschule Harz

Die Hochschule Harz lädt auch noch an diesem Freitag und dann wieder vom 21. bis 25. Oktober 2024 alle Interessierten ein, erste Eindrücke vom Studienalltag zu sammeln und ausgewählte Vorlesungen sowie Seminare des regulären Vorlesungsbetriebs zu besuchen.



Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften bieten ein vielfältiges Programm aus über 50 Vorlesungen an. Die „Schnupper-Studenten“ können die Veranstaltungen kostenfrei auf eigene Faust besuchen, während die Studienberatung jederzeit für Fragen zur Verfügung steht. Zum Programm und zur Anmeldung geht's hier.



Für Fragen steht die Studienberatung per WhatsApp (+49 173 397 6278), E-Mail (studienberatung@hs-harz.de) oder telefonisch (+49 3943 659-108) zur Verfügung.

Datum: 11. Oktober/21.-25. Oktober 2024, Hochschule Harz

Jan & Henry sind zwei neugierige Erdmännchen. In ihrer neuen Show sind sie mal wieder detektivisch unterwegs. (Grafik/Plakat: Martin Reinl/Veranstalter)

Familienshow mit Jan & Henry in Halberstadt

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen. Gerade sind die beliebten Spurensucher mit einer weiteren Bühnenshow auf großer Deutschlandtour – und an diesem Samstag in Halberstadt! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Nach der Vorstellung kann man Autogramme und Fotos von den Erdmännchen und den anderen Darstellern erhalten.

Datum: 12. Oktober 2024, 15 Uhr, Großes Haus Halberstadt

Untergang der "Titanic" in der Baumannshöhle

Theaterfreunde können sich an diesem Samstag auf eine Reise voller Rätsel, Geheimnisse und Überraschungen begeben. In der Baumannshöhle im Harz wird das Stück "Titanic" aufgeführt.



Am 14. April 1912 um 23:40 Uhr, ca. 500 Meilen vor der Küste New Yorks sinkt der damals größte Passagierdampfer der Welt. Es war das jähe Ende einer Jungfernfahrt und zugleich der Anfang unzähliger Fragen: Warum gab es zu wenig Rettungsboote? Warum fuhr die Titanic zu schnell?



Warme Kleidung und Sitzkissen mitbringen!

Datum: 12./26. und 27. Oktober 2024, jeweils 16.30 Uhr, Baumannshöhle

"Harry Potter" im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Die Kino-Kette zeigt jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle willkommen.

Datum: Am 13. Oktober 2024 läuft Teil 7 "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1". Der letzte Teil folgt am 20.10., CinemaxX.

Mühlenführung im Freilichtmuseum Diesdorf

Seit Jahrhunderten wird die Windkraft zum Mahlen von Getreide genutzt, so auch bei der über 200 Jahre alten Bockwindmühle aus Bortfeld. Die spannenden Führungen an diesem Sonntag durch die Geschichte und die Funktion der Mühle fasziniert nicht nur technikbegeisterte Kinder.

Datum: 13. Oktober 2024, 13-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Puppentheater auf dem Störmthaler See

Auf der kleinen, verwunschen Insel Vineta findet an diesem Sonntag wieder Theater-Kultur statt: das Puppentheater "Lucie und Karl-Heinz". Worum geht's? Lucie liebt perfekte Ordnung und Karl-Heinz das kreative Chaos. Das geht solange gut, bis ihnen ihre Unterschiede gehörig auf die Nerven gehen und es zum großen Streit kommt. Doch Lucie hat eine zündende Idee!

Datum: 13. Oktober 2024, 11-11.45 Uhr, Kinder 3+, Vineta auf dem Störmthaler See

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen. (Foto: Helios Klinik Köthen/canva)

Es gibt noch wenige freie Plätze für Erste-Hilfe-am-Kind-Kurse in Köthen

Die Erste-Hilfe-am-Kind-Kurse der Helios Klinik Köthen richten sich an alle, die sich im Alltag um Kinder kümmern. In den Kursen vermitteln Fachleute die wichtigsten Maßnahmen, damit man im Ernstfall sicher und kompetent handeln kann. Vorkenntnisse sind hierbei nicht erforderlich!



In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Die Teilnehmer lernen im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Ein Kurs ist in jeweils zwei separate Blöcke gegliedert, die auch einzeln gebucht werden können. Die Blöcke dauern jeweils ca.

2 Stunden und werden in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Köthen e.V. durchgeführt. Anmelden können sich Interessierte auf der Website der Helios Klinik Köthen im Bereich Geburtshilfe oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.

Datum: 16./23. Oktober jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

KI-Workshops mit Lego im Gesellschaftshaus Magdeburg

Beim Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik können Kinder bei spannenden Workshops im Gesellschaftshaus Magdeburg in die Welt der Bühne, Technik und des Instrumentenbauens einsteigen. Diese drei Stationen warten auf sie:



Lego-Theater: Kinder bauen Tänzer, Schauspielerinnen oder Sänger aus Lego für den eigenen Auftritt.

Datum: 26. Oktober 2024, 11 Uhr, für Kinder von 6 bis 9 Jahren, Gesellschaftshaus Magdeburg



Lego-Instrumente: Gemeinsam werden coole Instrumente wie

E-Gitarre oder ein kleines Schlagzeug aus Lego gebaut und programmiert.

Datum: 26. Oktober 2024, 13 Uhr, für Kinder 8+, Gesellschaftshaus Magdeburg



‍Eigenes Klavier programmieren: Der micro:bit ist ein echtes Multitalent und mit ihm programmieren die Teilnehmer ein Klavier, das in jede Tasche passt: das micro:keyboard.

Datum: 26. Oktober 2024, 15 Uhr, für Kinder 10+, Gesellschaftshaus Magdeburg

Auf dem Foto ist der amtierende Kinder-Eulenspiegel Finley zu sehen. (Foto: Torsten Sielmon)

17. Eulenspiegel-Erlebnistour in Bernburg

Vom Schloss zur Fähre über die Saale zum Tiergarten und mit der Parkeisenbahn zum Märchengarten in das Paradies: Mit der Verbindung zu Till Eulenspiegel wandern Groß und Klein einen Erlebnispfad entlang, der zwischen den touristischen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel aufzeigt. Jeder Besuch in einer der aufgeführten Freizeiteinrichtungen wird mit einem Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt. Wer mindestens 3 Eulenspiegelköpfe gesammelt hat, beteiligt sich mit seiner ausgefüllten Aktionskarte an der großen Gewinnauslosung im Eulenspiegelturm. Aus den zahlreich eingereichten Aktionskarten werden am 11. November 2024 gegen 13.30 Uhr die 10 Gewinner durch den amtierenden Kinder Eulenspiegel ermittelt.

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Ein Kopf voll Gold" von der Lehrerin und Autorin Saskia Niechzial.

Was ist zu tun, wenn das Kind sich falsch fühlt, wenn es überfordert ist von seinem "Gefühlsvulkan" oder wenn es in der Schule nicht mitkommt? Kompetent, verständnisvoll und sehr persönlich unterstützt die bekannte Grundschulpädagogin Saskia Niechzial Eltern mit Hilfen für Familienleben, Kindergarten und Schule sowie Hintergrundwissen zu jeder Diagnose. Sie zeigt, wie Eltern das Selbstbild und die Selbstständigkeit ihrer Kinder unterstützen können und wo und in welchen Netzwerken und Anlaufstellen sie Informationen zu Therapiewegen, Medikamenten und Fördermöglichkeiten finden. Auch für Lehrpersonen bietet sie Rat und Unterstützung.

Schon gelesen? „Darin steckt Riesenpotenzial“ – das sagt Grundschullehrerin Saskia Niechzial und erklärt im Interview mit der Redaktion, was der Begriff Neurodivergenz bedeutet und wie Eltern damit umgehen können.

"Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können": Saskia Niechzial, Belz, 288 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-407-86825-1

ADHS, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie: Was alles in dem Begriff "Neurodivergenz" steckt, klärt das einfühlsame Buch "Ein Kopf voll Gold". (Foto: Verlag)

Wir verlosen das Buch! Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 16. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff „Kopf voll Gold“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Herbstliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

