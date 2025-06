Was geht in Sachsen-Anhalt?

zur Hausbesichtigung luden mich meine beiden Enkelinnen ein. Schließlich wollten sie mir zeigen, wie es bei ihnen nach dem Umzug aussieht. Sie führten vom Keller von Raum zu Raum bis unters Dach.



Dort befindet sich das Zimmer der Zwölfjährigen. Es sah jugendlich frisch aus, um es mal so zu umschreiben. Woraufhin die Mama meinte, dass das Kind aufräumen sollte.



Das stimmte zwar irgendwie. Aber das Mädchen hatte anderes vor und dafür ein gutes Argument. Es wolle mir den nahen See zeigen und Zeit mit mir verbringen.



Ich hätte dem Kind auch beim Aufräumen helfen können. Das wäre pädagogisch vielleicht richtiger gewesen. Aber die gemeinsame Zeit am See war für uns schöner und emotional wichtiger.

Ich bin Carla Hanus und habe zwei Enkelinnen, 7 und 12 Jahr alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Ausgezeichnete Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie: An der Universität Halle ist das mehr als ein Ideal. Sie wurde erneut für ihre familienfreundliche Hochschulpolitik ausgezeichnet. Was hinter dem Gütesiegel steckt – und was andere davon lernen können.

Ferien-Sparaktionen 2025 in Sachsen‑Anhalt: Freier Eintritt und Vergünstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Häusliche Gewalt und Kinderschutz: Wer Gewalt ausübt, soll künftig nicht nur strafrechtlich belangt werden – sondern auch seine Kinder nicht mehr sehen dürfen. Justizministerin Stefanie Hubig will das Umgangsrecht von Tätern deutlich einschränken.

Nicht zum Wohl des Kindes? Drei Kinder wurden gegen den Willen der Mutter in einer Wochengruppe untergebracht. Jetzt kassiert das Oberlandesgericht in zweiter Instanz die Entscheidung – und sendet ein klares Signal: Kinderschutz darf keine Strafe für Eltern sein.

Wann das Nestmodell zur Belastung wird: Die Kinder bleiben im Zuhause, die Eltern wechseln sich dort ab. Doch was wie ein modernes Betreuungsmodell wirkt, kann schnell zum Desaster werden – besonders bei zerstrittenen Eltern. Ein Gericht zieht jetzt klare Grenzen.

Medienexperten empfehlen den Smartphone-Einstieg frühestens mit elf bis zwölf Jahren. Foto: Mascha Brichta/dpa

Ab wann ist ein Kind bereit fürs erste Handy? Viele Kinder wünschen sich früh ein eigenes Smartphone. Doch Medienprofis sagen: Nicht das Alter entscheidet allein. Welche Reifezeichen wirklich zählen, welche Tests helfen – und welche Technik Eltern vorher einrichten sollten.

Auch Smileys auf Gesicht sind kein Schutz: Auch unverfängliche Bilder können manipuliert und sexualisiert werden. Warum Eltern überlegen sollten, was sie in sozialen Netzwerken wie Instagram posten.

Schulen in Mansfeld-Südharz für Fremde geöffnet: Mit der Sicherheit an Sekundar-, Berufsschulen und Gymnasien in Mansfeld-Südharz ist es offenbar nicht weit her. Das ergibt ein Test der MZ. Wie der Landkreis als Schulträger nun reagiert.

Die Kinder waren beim Traningscamp begeistert bei der Sache. Foto: Sascha Graf

Fußball-Nachwuchs in Coswig: Bundesliga-Torjäger Christian Sackewitz gibt dem Fußball-Nachwuchs in Coswigs viele Tipps. 39 Kinder sind beim Trainingscamp von Hannover 96 dabei und sind begeistert.

Abi geschafft in Mansfeld-Südharz: Von rund 5.400 landesweiten Abiturienten haben 80 vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Sangerhausen und 54 vom Humboldt Gymnasium Hettstedt ihre Prüfungen bestanden.

Kindersingakademie in Halle: Die Kindersingakademie auf der Silberhöhe in Halle wirbt um Patenschaften. Denn viele Eltern können Beitrag nicht aufbringen.

Breakdance in Bernburg: Breakdance-Weltmeister Nico Hilger hat mit seinem Projekt nicht nur die Kinder der Bernburger Diesterweg-Schule, sondern auch die Lehrer und Eltern begeistert. Welche Idee dahintersteckt.

Jamil (vorn, 4. v. l.) und Sofia (3. v. l.) setzen sich gemeinsam für einen guten Zweck ein. Beide haben in diesem Jahr bei „The Voice Kids“ mitgemacht. Foto: Familie Jamil

„The Voice Kids“-Halbfinalist Jamil aus Wittenberg: Das junge Rap-Talent Jamil ist durch die TV-Castingshow „The Voice Kids“ bekannt geworden. Warum er sich jetzt für krebskranke Kinder engagiert und was als Nächstes auf ihn wartet.

Vorbereitungen für das Zeltlager in Elster: Das elfte Zeltlager im Freizeitpark Elster startet am 30. Juni. Wo alles angefangen hat, was an fünf Tagen auf dem Programm steht und warum die heiße Phase bereits angelaufen ist.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Gustav (5) sagte neulich:

"Erwachsene müssen abends länger wach bleiben. Aber dafür dürfen sie morgens auch früher aufstehen." Gustav (5)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 27. bis 29. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Endlich Sommer: Da ist eine Abkühlung genau richtig. Aber es gibt in den Sommerferien in Sachsen-Anhalt noch viel mehr zu erleben. Foto: IMAGO / Cavan Images

Die XXL-Liste für die Sommerferien in Sachsen-Anhalt: Endlich keine Schule und keine Hausaufgaben: Kinder können in den Sommerferien die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben. In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken. Die Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt.

Sommerferien 2025: Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise für Freibäder klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise günstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Auf den Sattel und los geht's! In Sachsen-Anhalt lassen sich viele schöne Flecken mit dem Rad erkunden. Foto: dpa

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Im Schloss Köthen gibt es auch eine Druckwerkstatt. Foto: Schloss Köthen

Sommer für Kinder und Familien im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss keine Langeweile aufkommen. Museumspädagogin Uta Guse und ihre Mitarbeiterinnen halten im Schloss Köthen bei sechs Terminen - beginnend am 1. Juli und bis 5. August - spannende Themen für Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Zum Auftakt am 1. Juli können die Mädchen und Jungen (ab 11 Jahre) an einer Schaupräparation mit Bernhard Just teilnehmen. Der Leiter des Naumann-Museums erklärt Schritt für Schritt die Arbeit eines Präparators und stopft eine Japanwachtel aus.



Programm im Juli und August:

1. Juli: Schaupräparation (ab 11 Jahre), 8. Juli: Denk – mal! Das Schloss und seine Denkmäler, 15. Juli: Papierschöpfen, 22. Juli: Denk – mal! Das Schloss und seine Denkmäler, 29. Juli: Druckwerkstatt, 5. August: Gewölle unterm Mikroskop



Mit der App durchs Schloss



Größere Kinder und Jugendliche sowie Familien können mit der kostenlosen Augmented-Reality-App vom Schloss Köthen die Museen auf ganz besondere Weise kennenlernen. Fünf historische Gestalten – Kindern steht Schlossgespenst Emi zur Seite - öffnen in eigenen Kapiteln Zugänge zu den Sammlungen des Köthener Schlosses.

Abenteuer pur gibt es im Kletterpark am Markkleeberger See Foto: Kletterpark Markkleeberg

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Mit dem Beginn der Sommerferien in Sachsen gelten ab 28. Juni bis 31. August 2025 im Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See erweiterte Öffnungszeiten: Geklettert werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Gegolft werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Spielen wie Oma und Opa im Museum Petersberg

Die Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg (Saalekreis) lädt bis 10. August die ganze Familie mit Oma und Opa und Enkeln ein, Kinderspielzeug aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD zu entdecken.



In der Schau werden nicht nur die Gegensätze gezeigt, sondern auch die überraschenden Gemeinsamkeiten in den damaligen Kinderzimmern. In einer Spielecke können sich kleine Besucher austoben, während große in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam wird dann das Suchspiel gelöst und mit etwas Glück gibt es Freikarten für den Tierpark.



Datum: bis zum 10. August, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Szenenbild aus „Pique Dame“ mit dem Kinder- und Jugendchor Foto: Claudia Heysel

Neue Mitglieder für den Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht

Der Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters sucht Verstärkung.



Mädchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen! Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. Für den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden.



Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 2. September um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang unserer Probebühne II/Turnhalle in der Öchelhäuserstraße 18.



Das Theater bitten um eine Anmeldung für das Casting bis zum 28.08.2025 unter der E-Mail-Adresse Kinderchor@anhaltisches-theater.de.

Karlchen wartet in Karls Erlebnis-Dorf auf seine Fee. Foto: IMAGO/EHL Media

Zauberhaftes Musical in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Vom 28. Juni bis zum 7. September verwandelt sich Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) in einen Ort voller Magie. Das brandneue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ feiert am 28. Juni Premiere und lädt täglich viermal zu einer liebevoll inszenierten Show ein.



Kinder freuen sich dann über ein Bühnenstück voller Musik, Witz und Herz, bei dem tanzende Traktoren, singende Radios und eine verzauberte Fee den Erdbeerhof aufmischen.



Ebenfalls ab dem 28. Juni nimmt die historische Feldbahn „LPG Rote Rübe“ im Erlebnis-Dorf ihren Betrieb auf. Eine Fahrt bietet Besuchern einen spannenden Überblick über das gesamte Dorf und zeigt, welche Attraktionen unbedingt noch entdeckt werden wollen.

"Tüfteln und Knobeln" in Magdeburg

Ab dem 16. Juni wird im Börde Park Magdeburg geknobelt, was das Zeug hält. Bis zum 28. Juni ist die Wanderausstellung „Tüfteln und Knobeln“ zu erleben. Rund 40 Experimentierstationen laden zum Mitmachen ein – zum Beispiel zum Geschicklichkeitstraining am Kugelbrett, zum Legen geometrischer Formen oder zum Entschlüsseln von Codes.



Datum: bis zum 28. Juni 2025, Bördepark Magdeburg

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

In Diesdorf kann man sehen, wie früher gearbeitet wurde. Foto: Freilichtmuseum

Entdeckertag für Kinder im Freilichtmuseum Diesdorf

Das sechs Hektar große Freilichtmuseum Diesdorf entführt Besucher in die Altmark des 19. Jahrhunderts und zeigt, wie das Leben und Arbeiten ohne moderne Technik aussah. Hier wird Dorfleben zum Anfassen geboten.



Bienen stechen, Ziegen stinken und Pferde schlagen aus? Beim Aktionstag „Biene, Pony und Co.“ am Sonntag, den 6. Juli, können sich große und kleine Museumsgäste im Freilichtmuseum Diesdorf vom Gegenteil überzeugen, ihr Wissen auf die Probe stellen und mit verschiedenen Tieren auf Tuchfühlung gehen.



Datum: 6. Juli, 10 bis 17 Uhr



Am 10. und 24. Juli gibt es zudem einen Entdeckertag für Kinder. An museumspädagogischen Stationen erfahren sie unter anderem den Weg vom Korn zum Brot oder erleben den früheren Schulalltag.



Datum: 10. und 24. Juli, 10 bis 14 Uhr

Faszinierende Schau im Jahrtausendturm in Magdeburg

Die Ausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm in Magdeburg lädt Besucher ab dem 16. Juli zu einer interaktiven und aufschlussreichen Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper ein. Auf rund 300 Quadratmetern präsentiert sich ein faszinierendes Panorama von Anatomie, Physiologie und Psychologie.



Die Schau bietet über 30 interaktive Stationen zum Mitmachen, Staunen und Lernen. Wie funktionieren eigentlich Muskeln und Gelenke? Wie hört sich mein Herzschlag an? Wie arbeiten Gehirn und Sinne? In der Ausstellung erfährt man Antworten auf diese Fragen und kann verblüffende Experimente sehen. Außerdem geht es um Zellen, Gene und die Entwicklung von der Eizelle bis ins hohe Alter.



Datum: 16. Juli bis 31. Oktober

Im August lädt die Mansfelder Bergwerksbahn zur großen Schatzsuche. (Foto: Veranstalter/Mansfelder Bergwerksbahn)

Alle Piraten und Forscherinnen aufgepasst!

Mit der Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am 2. August, um 14:45 Uhr, startet die Mansfelder Bergwerksbahn unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ – im Hochsommer mit Diesellok. Kinder bis einschließlich 13 Jahren welche im Kostüm als Abenteurer, Forscher oder Pirat kommen, dürfen an der Schatzsuche teilnehmen und sich auf eine kleine Überraschung freuen. Auch die Großen dürfen sich natürlich kostümieren! Mit Schatzkarte ausgestattet, gilt es dann, das eine oder andere Rätsel zu lüften und den Schatz zu finden.



Anmeldungen erfolgen per Mail an: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Diesmal gibt es das Kinderbuch "Mukiza" zu gewinnen:

Die Geschichte von Mukiza, erzählt von Hannes Jaenicke: "Mukiza" erzählt die Geschichte eines Berggorillas, der in einem Nationalpark im zentralafrikanischen Uganda geboren wird. Dort wächst er scheinbar unbeschwert in einer Gruppe von Berggorillas auf. Doch schnell lernt der kleine Affe: Neben allem Schönen und Spannenden lauern im Regenwald auch Gefahren.



So verfängt Mukiza sich in einer Drahtschlinge, die Menschen gelegt haben. Und nicht nur das: Auch das Zusammenleben mit den anderen Gorillas ist nicht immer friedlich. Als sein Vater und Anführer stirbt, steht Mukiza schließlich vor einer großen Herausforderung.

Mukiza lebt im Dschungel in Uganda. Foto: DPA

Im Buch erfahren Kinder einiges darüber, wie das Zusammenleben in einer Berggorilla-Gruppe funktioniert - und welchen Bedrohungen die großen Tiere ausgesetzt sind. Dabei punktet es vor allem dadurch, dass Mukiza nicht ausgedacht ist. Den Affen gibt es wirklich. Er wurde 1999 in Uganda im Nationalpark Bwindi-Regenwald geboren und wird seitdem von Forscherinnen und Forschern beobachtet.

