Was geht in Sachsen-Anhalt?

die ersten bewussten Wörter ertönen endlich. Während unser Einjähriger motorisch ziemlich flink war, warteten wir sprachlich längst auf die ersten Äußerungen. K(Tr)aktor und K(B)agger sind neben Mama und Papa seine wichtigsten Wörter.



Neu dazugekommen ist „Nein“ – eine völlig neue Erfahrung für mich. Man könnte meinen, beim dritten Kind weiß man, wie es läuft. Noel jedoch hat seinen eigenen Kopf. Er hört oft nicht und benutzt eines seiner neuen Wörter rund um die Uhr. „Komm, wir gehen Zähneputzen.“ „Nein!“ „Kommst du vom Spielhaus runter, wir wollen Abendbrot essen.“ „Nein!“



Ich kenne es nicht, dass mir so ein kleiner Zwerg widerspricht. Das kostet mich hin und wieder Nerven. Die Regeln und Abläufe unseres Hundes scheint er aber besser zu kennen, als seine eigenen. Ihn weist er mit „aus“ und „nein“ zurecht oder lobt ihn. Tja, vielleicht sollten wir zur Leckerli-Methodik übergehen.

Ich bin Katrin Sieler und habe drei Kinder, 1, 4 und 7 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir den Reiseführer "Lonely Planet - Wann am besten wohin - Deutschland mit Kids".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bundesmilliarden für Digitalpakt Schule gesichert: Zur Bildungsministerkonferenz nach Mecklenburg-Vorpommern hat die Bundesministerin Milliardenzusagen mitgebracht. Und einen Zeitplan, wann entsprechendes Geld fließen soll.

Sind Privatschulen Eliteeinrichtungen? Ein Rechtsprofessor der Uni Halle stört sich am Klischee, Privatschulen seien Eliteeinrichtungen. Und er übt Kritik am Land. Was Bildungsministerium und ein privates Gymnasium dazu sagen.

Wenn die Geburt nicht den Erwartungen entspricht: Viele werdende Eltern haben einen festen Wunsch, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Doch was passiert, wenn die Realität anders aussieht? Über das Phänomen „Gender Disappointment“

Ohrlöcher für Kinder: Ohrringe können ein großer Wunsch sein, doch das Stechen birgt auch Risiken und die richtige Nachsorge ist entscheidend. Worauf Eltern achten sollten, damit aus dem Traum keine Entzündung wird.

Achtung an der Eistheke: Slush-Eis ist der Hit bei Kindern, besonders im Sommer. Doch hinter der bunten, süßen Fassade lauert oft ein Zusatzstoff, der unerwartete Nebenwirkungen haben kann. Warum Vorsicht geboten ist und wie Eltern ihre Kleinen schützen können.

Angebote für Babys gibt es in der Altmark einige. Das Besondere am Arendseer Krabbelkurs: Er wird nachmittags organisiert. Archivfoto: Meike Schulze-Wührl

Neue Baby-Kurse in Arendesee: Krabbeln für Langschläfer - Jenny Otto möchte in Arendsee nachmittags in der Gemeinschaft die Entwicklung von Babys fördern. Das hat einen ganz persönlichen Grund.

Vergabe des Schulpreises am Gymnasium Schönebeck: Wie jedes Jahr wird zum Ende des Schuljahres der „Hermann“ durch den Förderverein des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an Schüler vergeben. In diesem Jahr gab es bei der Feier Tränen.

Zeltlager im Freizeitpark Elster: 64 Kinder aus zwei Ländern genießen beim Elsteraner Kinderzeltlager eine unbeschwerte Ferienwoche. Wer zum Auftakt seinen Geburtstag feiert.

Stiftungsvorsitzender Mike Keune (links) eröffnete gemeinsam mit Bernburgs Sozialdezernent Paul Koller und Sponsoren per symbolischem Scherenschnitt die 16. Kinderstadt Bärenhausen. Foto: Torsten Adam

Kinderstadt in Bernburg eröffnet: „Bärenhausen“ eröffnete am heißesten Tag des Jahres in Bernburg. Was die Ferienkinder bis zum 11. Juli auf dem Gelände der Stiftung Evangelische Jugendhilfe alles erwartet.

Sonnsegel für Hettstedter Grundschule: Stopp für Spendenaufruf -Das Sonnensegel an der Hettstedter Novalisgrundschule kann nicht angebracht werden. Welche Gründe die Stadtverwaltung nennt.

Spenden für Sportplatz in Zweihausen: In Zweihausen soll nach einer großen Spendensammlung ein neuer Sportplatz für die Grundschüler entstehen. Was genau geplant ist und wie die Stadt Könnern das Vorhaben unterstützt.

Projektwoche an Sekundarschule Elster: Sekundarschüler aus Elster besuchen im Rahmen einer Projektwoche die Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau.

Oskar (8) und Mara (7) testen die bequemen Sitzmöglichkeiten der Bibliothek, die im Dachgeschoss der Grundschule Nonnewitz entsteht. Foto: Margit Herrmann

Lesekompetenz im Burgenlandkreis: Im Dachgeschoss der Grundschule Nonnewitz entsteht eine Schulbibliothek. 90 Mädchen und Jungen freuen sich auf die Abenteuer im Buchformat. Wie das Projekt ermöglicht wurde.

Drogenprävention in Halle: Eine Apotheke in Halle geht Drogenprävention an Schulen erstmals anders an. Wie die Jugendlichen sich und andere vor Cannabis schützen würden, wenn sie Verantwortung bekämen.

Das Mädchenteam des VfB Sangerhausen bei der Arbeit mit dem Ball auf dem Kunstrasenplatz im Friesenstadion. Foto: Maik Schumann

Frauen-Fußball in Sangerhausen: Wie sich ein Mädchenteam in Sangerhausen in der Kreisklasse gegen die Jungs behauptet hat.

Endlich Ferien in Aschersleben: Was Ascherslebener Schüler in sechs Wochen freier Zeit geplant haben

Entsetzen an Landesschule Pforta: Zwei Schüler der Landesschule Pforta werden in Bad Kösen von einer Gruppe jüngerer Jugendlicher mit schwulenfeindlichen Äußerungen bepöbelt. Die beiden suchen das weitere Gespräch, doch das nimmt weit drastischere Züge an.

Spendenaktion für Merseburger „Frauenschutzhaus“: Einrichtungen wie das Frauenschutzhaus in Merseburg fehlt Geld. Die Querfurterin Caroline Brix findet das falsch. Sie hat deshalb ein Hofcafé als Spendenaktion organisiert. Die Verantwortlichen berichten derweil von einer Zunahme häuslicher Gewalt.

Landkreis sperrt Spielplatz in Köthen: Frust bei Schulleiterin und Eltern - Im Hahnemann-Förderzentrum Köthen muss der Landkreis einige Spielgeräte erneuern. Warum dauert das so lange?

Tristan und Hannes (rechts), beide aus der Ortsgruppe Radis des Angelvereins "Heide", lassen sich von Christian Koppehel einige Hinweise zu Ködern und zum Auswerfen der Angel geben. Foto: Frank Grommisch

Jugendcamp des Landesanglerverbandes in Prettin: Jugendcamp des Landesanglerverbandes in Prettin setzt Maßstäbe. Warum internationale Zusammenarbeit genauso wichtig ist wie moderne Technik.

Hitzewelle im Landkreis Wittenberg: Es bleibt heiß. Das könnte den Freibädern im Kreis Wittenberg noch mehr Besucher bescheren. Wie die Wassertemperaturen sind und ob nun die Öffnungszeiten verlängert werden.

Jahrgangsbeste in Könnern: Leonie Rößler aus Trebitz schafft den Realschulabschluss mit 1,2. Die 16-Jährige wurde damit Jahrgangsbeste an der Gemeinschaftsschule Könnern. Warum es sie jetzt nach Köthen zieht und was sie geplant hat.

Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ in Weißenfels: Elftklässler des Weißenfelser Goethegymnasiums gewinnen mit einer neuen KI bei „Jugend forscht“ und halten jetzt Vorträge an Uni und Landtag. Worum es dabei geht.

Ina Salewksi, Mitarbeiterin des Tiergartens in Bernburg, hält eines der insgsamt zwölf Ziegen-Lämmer auf dem Arm. Foto: Engelbert Pülicher

Tierischer Nachwuchs im Bernburger Tiergarten: Drei Drillingsgeburten bei den Zwergziegen sorgen für Leben im Streichelgehege – auch junge Geparden und Eselfohlen wachsen heran.

Musikfestival „SURF“ startet in Burgscheidungen: Beim Musikfestival kommt es zu einer besonderen Begegnung: Der 63 Jahre alte Regionalkantor gibt ein Konzert mit 17-jährigem Physik-Ass.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Franz (11) holt sich nach einem abgeklungenen Nasenbluten einen großen Popel aus der Nase und stellt fest:

"Der sieht ja aus wie eine Cranberry!" Franz (11)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben schnelle Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 4. bis 6. Juli in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Endlich Sommer: Da ist eine Abkühlung genau richtig. Aber es gibt in den Sommerferien in Sachsen-Anhalt noch viel mehr zu erleben. Foto: IMAGO / Shotshop

Die XXL-Liste für die Sommerferien in Sachsen-Anhalt: Endlich keine Schule und keine Hausaufgaben: Kinder können in den Sommerferien die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben. In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken. Die Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt.

Freibadfest und Arschbombenchallenge in Weißenfels: Das Freibad Weißenfels lockt beim Fest an diesem Wochenende wieder mit einem Sprungwettbewerb. Welches Programm und welche Neuerungen auf Besucher warten.

Sommerferien 2025: Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

In Sachsen-Anhalt gibt es am Freitag (27. Juni 2025) für mehr als 200.000 Schüler Zeugnisse. Ab da kann er losgehen, der Ferienspaß. Wir haben in einem kostenfreien Magazin 147 Tipps aus dem ganzen Land zusammengestellt. (Illustration: Frank Neumann)

Ferien in Sachsen-Anhalt 2025: 42 Tage Ferien, aber nur ein paar freie Tage? Kein Problem – wir zeigen in unserem neuen "Ferienmagazin" die schönsten Ausflugsziele für Familien direkt vor der Haustür - als Geschenk kostenfrei. Von Eltern und Großeltern getestet.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Seit Jahren können sich Kinder und Jugendliche bei diversen Angeboten in den Sommerferien mit dem Kinderferienpass in Wittenberg ausprobieren. Foto: Thomas Klitzsch

Ferien-Sparaktionen 2025 in Sachsen‑Anhalt: Freier Eintritt und Vergünstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise für Freibäder klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise günstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Auf den Sattel und los geht's! In Sachsen-Anhalt lassen sich viele schöne Flecken mit dem Rad erkunden. Foto: dpa

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Im Schloss Köthen gibt es auch eine Druckwerkstatt. Foto: Schloss Köthen

Sommer für Kinder und Familien im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss keine Langeweile aufkommen. Museumspädagogin Uta Guse und ihre Mitarbeiterinnen halten im Schloss Köthen bei sechs Terminen - beginnend am 1. Juli und bis 5. August - spannende Themen für Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Zum Auftakt am 1. Juli können die Mädchen und Jungen (ab 11 Jahre) an einer Schaupräparation mit Bernhard Just teilnehmen. Der Leiter des Naumann-Museums erklärt Schritt für Schritt die Arbeit eines Präparators und stopft eine Japanwachtel aus.



Programm im Juli und August:

8. Juli: Denk – mal! Das Schloss und seine Denkmäler, 15. Juli: Papierschöpfen, 22. Juli: Denk – mal! Das Schloss und seine Denkmäler, 29. Juli: Druckwerkstatt, 5. August: Gewölle unterm Mikroskop



Mit der App durchs Schloss



Größere Kinder und Jugendliche sowie Familien können mit der kostenlosen Augmented-Reality-App vom Schloss Köthen die Museen auf ganz besondere Weise kennenlernen. Fünf historische Gestalten – Kindern steht Schlossgespenst Emi zur Seite - öffnen in eigenen Kapiteln Zugänge zu den Sammlungen des Köthener Schlosses.

In Quedlingburg ist in den Ferien eine Menge los. Foto: Welterbestadt Quedlinburg

Ferienprogramm in der Welterbestadt Quedlinburg

Bis zum 8. August 2025 erwartet Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren in der Welterbestadt Quedlinburg ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm. Das Angebot reicht von spannenden Ausflügen über kreative Bastelprojekte bis hin zu sportlichen und bildungsorientierten Aktivitäten.



Zu den Höhepunkten zählen Ausflüge zum Abenteuerspielplatz Königsaue, in verschiedene Freibäder der Region, in den Affenwald Straußberg sowie in den Kletterwald Blankenburg. Ergänzt wird das Programm durch Angebote rund ums Gestalten, Kochen und Forschen. Alle Veranstaltungen sind hier zu finden: www.quedlinburg.de/ferienkalender

Sommerferien in der Arche Nebra verbringen

Die Arche Nebra lädt in den sachsen-anhaltischen Sommerferien zu abwechslungsreichen Aktionen und Veranstaltungen ein. Jeden Mittwoch bietet das Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra von 10 bis 16 Uhr Mitmachangebote für Kinder an. An diesen Tagen haben alle Kinder bis 16 Jahre freien Eintritt. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen: erfolgt per E-Mail unter aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter 03 44 61/25 52-13.

Ferienprogramm in den Luthermuseen in Wittenberg und Eisleben

Die LutherMuseen laden in den sachsen-anhaltischen Sommerferien in Wittenberg zu zahlreichen Workshops und Angeboten für Kinder und Jugendliche ein. Im Mittelpunkt steht die Zeit Martin Luthers im 16. Jahrhundert, die auch in der Kinderausstellung „Der Mönch war’s!“ und im Escapespiel „Tat(w)ort 1522“ lebendig wird. Beide befinden sich im Augusteum in der Collegienstraße 54. Alle Workshops finden in den Räumen der Kulturellen Bildung der Luther Museen, ebenfalls im Augusteum, statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail: bildung.wittenberg@luthermuseen.de.



In Eisleben steht die Welt in der Zeit des Bauernkriegs vor 500 Jahren im Mittelpunkt, der auch die Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ in Luthers Sterbehaus in Eisleben gewidmet ist. Auf dem Ferienprogramm stehen zahlreiche Workshops für alle Altersklassen, ein großes Theaterstück und eine Sommerkino-Vorführung.



Am Dienstag, 8. Juli, wird ab 11 Uhr zum kostenfreien Workshop „Gut gerüstet – Ausrüstung und Kampf im Bauernkrieg“ eingeladen. Um Anmeldung an service@luthermuseen.de oder telefonisch unter 0 34 91/42 03-171 wird gebeten.



Unter dem Titel „Farbenzauber und Werkstattgeflüster – Mit Cranach bei Melanchthon“ gibt ein Workshop am Dienstag, 8. Juli, ab 10 Uhr spannende Einblicke in das Leben und Wirken der beiden außergewöhnlichen Persönlichkeiten der Reformationsgeschichte. Auch die eigene Kreativität der Mädchen und Jungen ab 6 Jahre ist gefragt: In einer offenen Werkstatt entstehen fantasievolle Bilder, Collagen und Objekte aus verschiedenen Materialien. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter bildung.wittenberg@luthermuseen.de.

Kindertheater "Das Traumbild vom Sonnenberg" nach einem tibetischen Märchen an der Wasserburg Roßlau

Im fernen Tibet webt die Mutter dreier Kinder drei Jahre lang an einem zauberhaften Tuch, in das sie all ihre Träume und Wünsche hineinwebt. Doch kaum hat sie das Tuch vollendet, da kommt der Wind und trägt es davon, niemand weiß, wohin. Ein Kind nach dem anderen zieht los und macht sich auf die Suche nach dem Tuch, während die Mutter von Tag zu Tag schwächer wird. Erst das dritte Kind findet den Weg zu dem sagenumwobenen Feenberg und muss auf dem Weg allerlei Abenteuer bestehen, bis es das Tuch am Ende nachhause bringen kann.



Eintritt frei!



Premiere: 12. Juli, 15 Uhr

weitere Aufführungen: 13., 19., 20., 26., 27. Juli und 2., 3., 9., 10., 16., 17. August jeweils 15 Uhr auf den Streuobstwiesen neben der Wasserburg Roßlau

Das Theaterstück "Die kleine Hexe" gibt es in der Baumannshöhle. Foto: Theater der Tiefe

Familienangebote in der Baumannshöhle im Harz

Taschenlampenführung für Kinder in der Baumannshöhle: immer dienstags, donnerstags und samstags 9 Uhr



Höhlentheater in der Baumannshöhle: "Die kleine Hexe" am 10., 11. und 12. Juli jeweils 16.30 Uhr

Virtueller Studieninfotag: Hochschule Harz präsentiert sich auf Social Media

Wer sich unkompliziert über die Studienangebote der Hochschule Harz informieren möchte, ist zum virtuellen Studieninformationstag, kurz VISIT, eingeladen. Am Mittwoch, dem 9. Juli, ab 16 Uhr, werden auf Instagram, TikTok und Facebook die wichtigsten Fragen rund ums Studium und das Campusleben in kurzen Videos beantwortet. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, sich per Zoom persönlich beraten zu lassen. Die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge ist der 15. Juli, für den Großteil der Bachelor- und Masterprogramme bleibt jedoch Zeit bis zum 31. August. Mehr unter www.hs-harz.de/visit.



Datum: 9. Juli, 16 Uhr, Instagram: @hochschule_harz, Facebook: @hochschuleharz, Tiktok: @hochschule_harz

Das Campusfest lädt ein, den Campus Dessau der Hochschule Anhalt zu entdecken. Foto: Hochschule Anhalt

Open Day, Campusfest und Design Schau auf dem Campus in Dessau

Der Campus Dessau öffnet seine Türen! Am 11. und 12. Juli lädt der Campus Dessau alle Interessierten herzlich zum Anschauen und Mitmachen ein. Am 11. Juli finden das Campusfest, der Open Day (Fachbereich 3 | Architektur, Facility Management und Geoinformation) sowie die Dessau Design Schau (Fachbereich Design) auf dem gesamten Gelände der Hochschule statt.



Gezeigt werden aktuelle ausgewählte Arbeiten der Studierenden. Darüber hinaus gibt es Einblicke in die Schaffensprozesse, sowie die Werkstätten und Labore. Auch Mitmachaktionen werden geboten. Für das kulinarische Wohl ist gesorgt.



Datum: 11. und 12. Juli, ab 13 Uhr, Hochschule Anhalt, Campus Dessau

Abenteuer pur gibt es im Kletterpark am Markkleeberger See Foto: Kletterpark Markkleeberg

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Mit dem Beginn der Sommerferien in Sachsen gelten ab 28. Juni bis 31. August 2025 im Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See erweiterte Öffnungszeiten: Geklettert werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Gegolft werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Spielen wie Oma und Opa im Museum Petersberg

Die Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg (Saalekreis) lädt bis 10. August die ganze Familie mit Oma und Opa und Enkeln ein, Kinderspielzeug aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD zu entdecken.



In der Schau werden nicht nur die Gegensätze gezeigt, sondern auch die überraschenden Gemeinsamkeiten in den damaligen Kinderzimmern. In einer Spielecke können sich kleine Besucher austoben, während große in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam wird dann das Suchspiel gelöst und mit etwas Glück gibt es Freikarten für den Tierpark.



Datum: bis zum 10. August, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Szenenbild aus „Pique Dame“ mit dem Kinder- und Jugendchor Foto: Claudia Heysel

Neue Mitglieder für den Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht

Der Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters sucht Verstärkung.



Mädchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen! Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. Für den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden.



Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 2. September um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang unserer Probebühne II/Turnhalle in der Öchelhäuserstraße 18.



Das Theater bitten um eine Anmeldung für das Casting bis zum 28.08.2025 unter der E-Mail-Adresse Kinderchor@anhaltisches-theater.de.

Karlchen wartet in Karls Erlebnis-Dorf auf seine Fee. Foto: IMAGO/EHL Media

Zauberhaftes Musical in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Vom 28. Juni bis zum 7. September verwandelt sich Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) in einen Ort voller Magie. Das brandneue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ feiert am 28. Juni Premiere und lädt täglich viermal zu einer liebevoll inszenierten Show ein.



Kinder freuen sich dann über ein Bühnenstück voller Musik, Witz und Herz, bei dem tanzende Traktoren, singende Radios und eine verzauberte Fee den Erdbeerhof aufmischen.



Ebenfalls ab dem 28. Juni nimmt die historische Feldbahn „LPG Rote Rübe“ im Erlebnis-Dorf ihren Betrieb auf. Eine Fahrt bietet Besuchern einen spannenden Überblick über das gesamte Dorf und zeigt, welche Attraktionen unbedingt noch entdeckt werden wollen.

In Diesdorf kann man sehen, wie früher gearbeitet wurde. Foto: Freilichtmuseum

Entdeckertag für Kinder im Freilichtmuseum Diesdorf

Das sechs Hektar große Freilichtmuseum Diesdorf entführt Besucher in die Altmark des 19. Jahrhunderts und zeigt, wie das Leben und Arbeiten ohne moderne Technik aussah. Hier wird Dorfleben zum Anfassen geboten.



Bienen stechen, Ziegen stinken und Pferde schlagen aus? Beim Aktionstag „Biene, Pony und Co.“ am Sonntag, den 6. Juli, können sich große und kleine Museumsgäste im Freilichtmuseum Diesdorf vom Gegenteil überzeugen, ihr Wissen auf die Probe stellen und mit verschiedenen Tieren auf Tuchfühlung gehen.



Datum: 6. Juli, 10 bis 17 Uhr



Am 10. und 24. Juli gibt es zudem einen Entdeckertag für Kinder. An museumspädagogischen Stationen erfahren sie unter anderem den Weg vom Korn zum Brot oder erleben den früheren Schulalltag.



Datum: 10. und 24. Juli, 10 bis 14 Uhr

Faszinierende Schau im Jahrtausendturm in Magdeburg

Die Ausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm in Magdeburg lädt Besucher ab dem 16. Juli zu einer interaktiven und aufschlussreichen Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper ein. Auf rund 300 Quadratmetern präsentiert sich ein faszinierendes Panorama von Anatomie, Physiologie und Psychologie.



Die Schau bietet über 30 interaktive Stationen zum Mitmachen, Staunen und Lernen. Wie funktionieren eigentlich Muskeln und Gelenke? Wie hört sich mein Herzschlag an? Wie arbeiten Gehirn und Sinne? In der Ausstellung erfährt man Antworten auf diese Fragen und kann verblüffende Experimente sehen. Außerdem geht es um Zellen, Gene und die Entwicklung von der Eizelle bis ins hohe Alter.



Datum: 16. Juli bis 31. Oktober

Im August lädt die Mansfelder Bergwerksbahn zur großen Schatzsuche. (Foto: Veranstalter/Mansfelder Bergwerksbahn)

Alle Piraten und Forscherinnen aufgepasst!

Mit der Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am 2. August, um 14:45 Uhr, startet die Mansfelder Bergwerksbahn unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ – im Hochsommer mit Diesellok. Kinder bis einschließlich 13 Jahren welche im Kostüm als Abenteurer, Forscher oder Pirat kommen, dürfen an der Schatzsuche teilnehmen und sich auf eine kleine Überraschung freuen. Auch die Großen dürfen sich natürlich kostümieren! Mit Schatzkarte ausgestattet, gilt es dann, das eine oder andere Rätsel zu lüften und den Schatz zu finden.



Anmeldungen erfolgen per Mail an: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Diesmal gibt es den Reiseführer "Lonely Planet" zu gewinnen:

Viele Eltern kennen die Nörgeleien der Kinder im Urlaub. „Mir ist langweilig“ heißt es dann. Museen, Wanderungen oder ein ruhiger Strandtag sind für die Knirpse eine Qual. Das perfekte Urlaubsziel zu finden, ist nicht leicht. Lonely Planet gibt Antworten. Der Verlag hat einen besonderen Reiseführer rausgebracht: „Wann am besten wohin. Deutschland mit Kids.“



Die Kapitel des Reiseführers sind sortiert nach Monaten. Dazu präsentiert Lonely Planet saisonal passende Ausflugsziele. Stunden können sich Familien durch die mehr als 200 bunten Seiten blättern, ins Träumen geraten und dabei noch etwas lernen: über die Geschichte, Kultur oder Natur Deutschlands.

Dafür muss niemand weit fahren. Auch für Sachsen-Anhalt hat der Lonely Planet so manche Tipps parat. Zum Bespiel die Westernstadt Pullman City – eine Zeitreise zu Salons, Pferdereiten und Goldschürfen.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

9. Juli 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Planet". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen viel Glück und senden sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren