Christian Beck und der BFC Dynamo – Eine Erfolgsgeschichte

Viele Jahre lang durfte ich stolz das Trikot vom 1. FC Magdeburg überziehen. Doch auch die schönste Zeit nimmt irgendwann ein Ende. Immer wieder erreichen mich Fragen, wie es dazu kam zum BFC Dynamo zu wechseln.

Da war zum einen Mathias Steinborn, ein Spieler beim BFC, den ich noch aus Zeiten vom FCM kenne. Zum anderen war da Christian Benbennek, der damalige Trainer von Dynamo, mit dem ich sehr gute Gespräche geführt habe.

Das eine kam zum anderen. Wichtig ist an diesem Punkt vor allem eines: Ich habe die Möglichkeit bekommen, weiter Fußball spielen zu dürfen. Außerdem ist die Entfernung zu Magdeburg, also meinem Lebensmittelpunkt, nicht allzu weit.

Und ich sag mal so: Das hat sehr gut gepasst. Dynamo stellte eine geile Mannschaft für die Regionalliga Nordost zusammen. Ich war am Ende einfach nur das fehlende Puzzlestück im Gefüge, das uns schlussendlich die Meisterschaft in der vergangenen Saison brachte.

Meine nahe Zukunft

Eine Meisterschaft, um es deutlich zu sagen, die brotlos für uns war: Zwei Relegationsspiele entschieden über den Aufstieg unseres Teams in die Dritte Liga – nicht zu unseren Gunsten. Eine Regelung, die den Sport kaputt macht und erst recht dafür sorgt, dass die ohnehin finanzschwachen Ost-Mannschaften doppelt bestraft werden.

Aktuell stehen wir im Mittelfeld der Regionalliga, es ist also noch alles drin für den BFC Dynamo. So lange werde ich kämpfen. Was am Ende der Saison passiert, kann ich noch nicht sagen. Eins steht aber fest: Der 1. FC Magdeburg wird mich so schnell nicht los.