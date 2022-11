Christian Beck über die Belastung bei Englischen Wochen

FCM-Legende ‚Beckus‘ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Eine harte "Englische Woche" erwartet die Magdeburger Spieler.

Drei Spiele in sieben Tagen, Englische Woche. Ein hartes Stück Arbeit für jeden Kicker. Ich bin jemand, der immer Fußball spielen, immer zocken will. Und freue mich deswegen immer auf Englische Wochen. Auch, wenn es nach dem dritten Spiel in Folge mal im Muskel zwickte – und jünger wird man ja auch nicht.

Die Jungs vom FCM durchlaufen gerade diese Odyssee – von Spiel zu Spiel zu Spiel. In der Phase, in der der 1. FC Magdeburg gerade steckt, mit sieben Punkten aus drei Spielen und dem nahenden Urlaub in der Winterpause, werden die kommenden Duelle bei den Blau-Weißen aber ungeahnte Kräfte mobilisieren. Erst recht vor dem Highlight-Spiel – bei Flutlicht und Zuhause – gegen den Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt.

"Die Jungs werden Feuer und Flamme sein." Christian 'Beckus' Beck über die FCM-Spieler

In Englischen Wochen hast du immer mehr gespielt und weniger trainiert. Nach den Spielen bist du immer länger im Stadion, musst länger auslaufen. Physio ist in diesen Tagen sehr wichtig, Sauna, also alles was dir guttut. Für mich immer eine coole Sache. Viel Raum für Taktik-Anpassungen bleibt natürlich nicht. Aber du stehst auf dem Platz, spielst vor deinen Fans – da lacht das Herz.

Ich denke, dass sich die Spieler vom FCM auf so eine Woche freuen. Zumindest, solange es nicht so ist, wie zu Corona-Zeiten. Da wurden aus einer Englischen Woche gleich mehrere und du bist als Spieler nur noch am Kämpfen, um deinen Körper wieder fit zu bekommen. Das bleibt dem FCM dieser Tage erspart. Die Jungs werden Feuer und Flamme sein.