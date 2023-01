Christian Beck über die Schönheit der „Sportstadt Magdeburg“

Magdeburg ist Sportstadt. Und ich finde, darauf darf sich Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt auch etwas darauf einbilden. Denn zum einen kommt dieser Ruf nicht von ungefähr und zum anderen ist der Wert für unsere Nachkommen unschätzbar.

Ich bin stolz darauf, ein Teil der Sportstadt zu sein – auch, wenn meine aktive Zeit in Magdeburg vorerst ein Ende genommen hat. Der 1. FC Magdeburg, der Sportclub Magdeburg in all seinen Facetten bis hin zu den Breakdancern von Da Rookies und so viele mehr haben der Stadt und der ganzen Region einen wichtigen Stempel aufgedrückt. Sportstadt Magdeburg ist wieder wer.

Die Stadt selber sorgt seit Jahren dafür, dass es auch so bleibt. Allein das Angebot für alle Altersklassen ist überragend und sucht seinesgleichen. Vor allem für Kinder ein wichtiger Faktor, um gut in das Leben zu starten. Erst einmal in einem Verein gemeldet, können sie sich dort schön auspowern. Auch kommen die Kids gar nicht erst auf dumme Gedanken, sind von der Straße weg und machen im besten Fall ihr Hobby zum Beruf.

Das gilt selbstverständlich auch für meine Kinder, die früher oder später einem Verein beitreten werden, wenn sie denn möchten. Die Kinder irgendwann einmal in Blau-Weiß zu sehen, ist dabei natürlich ein kleiner Traum.

Ich nutze die Gelegenheit einfach mal, um ein großes Lob auszusprechen für alle, die daran beteiligt sind, dass Magdeburg diesen Stellenwert hat. Auch, wenn das Angebot für meine zweite große Leidenschaft neben dem Fußball, nämlich dem Beachvolleyball, noch ein wenig unterrepräsentiert ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.