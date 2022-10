Christian Beck über die Schönheit von Fanfreundschaften

FCM-Legende ,Beckus’ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Seit Jahrzehnte hegen FCM- und Eintracht Braunschweig-Fans eine besondere Freundschaft – und das ist so wichtig wie schön.

Seit vielen Jahren pflegen die Fans vom 1. FC Magdeburg und der Eintracht aus Braunschweig eine Freundschaft. Das kriegt man auch als Spieler auf dem Platz mit, vor allem wenn man viele gemeinsame Fanartikel auf den Rängen sieht und es insgesamt ein kleines bisschen ruhiger im Stadion zugeht.

Klar, am Ende geht es darum, die drei Punkte einzufahren – in den 90 Minuten interessiert diese Fanfreundschaft keinen Menschen, denn jede Mannschaft braucht die drei Punkte für den nötigen Klassenerhalt. Doch nach dem Abpfiff zeigen sich diese besonderen Momente: Manche Fans beider Lager gehen danach gemeinsam ein Bier trinken oder bleiben sogar noch nach Abpfiff länger im Stadion sitzen. Das gibt es auch nicht bei allen Vereinen.

"Natürlich hatte ich auch Poster in meinem Zimmer hängen." Christian Beck über seine Liebe zum BVB als Kind

Fantum ist was Schönes und Wichtiges. Ich bin Anhänger von Borussia Dortmund, schon immer gewesen. Mein Papa ist Bayern-Fan, das war mir als kleiner Junge aber zu einfach. Irgendwann schenkte mir ein Freund mal eine Karte für das Westfalenstadion, zu einer Zeit, als noch Jan Koller und Tomas Rosicky spielten. Das Stadion hatte mich so fasziniert, dass ich auf dem Verein hängen geblieben bin. Mit allem drum und dran. Natürlich hatte ich auch Poster in meinem Zimmer hängen.

Fanfreundschaft - So schön wie wichtig

Fanfreundschaft. Es ist eine gute Sache, dass es Vereine gibt, die sich bei dem schönsten Sport der Welt gegenseitig stützen. Dass die Leute sich vorher treffen und die Freude am Fußball genießen. Das zeichnet den FCM und den BTSV aus, dass trotz Rivalität und der Not nach Punkten, der Erfolg des anderen gegönnt wird. Vor allem in Zeiten, in denen die Fans von Vereinen mehr mit Krawallen auf sich aufmerksam machen, wie zuletzt der 1. FC Köln oder Union Berlin.

In der Medien werden diese für den Fußball negativen Ereignisse oft in den Vordergrund gerückt. Umso angemessener ist es, auch mal einer Fanfreundschaft zweier Vereine, wie die zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig, diesen Platz zu widmen. Früher war diese Freundschaft zwar intensiver, wie man so hört, aber im Großen und Ganzen ist sie immer noch da. Und das ist etwas Wundervolles – für die Vereine, die Spieler, die Fans und dem gesamten Sport.