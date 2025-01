Ein Handball-Torwart, dem das Auto angezündet wird, ein Stromklau, der das Hanf wachsen lässt, Baustellen, die noch warten müssen, ein neuer Kino-Chef - und was in dieser Woche im Salzland sonst noch wichtig war.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

sind Sie auch ein Gewohnheitstier? Bei mir gibt es jedenfalls so einige Dinge, die – völlig unbewusst zunächst, natürlich – so sehr mit einer bestimmten Jahreszeit verbunden sind, dass es, wenn es anders ist, irgendwie komisch wirkt. Vor gut zwei Jahren war das so, als in Katar die Fußball-WM im Winter stattfand.