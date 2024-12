Ein Feuerteufel im Advent, ein Unfall-Albtraum, der immer noch nicht verhandelt wird, ein Seitenhieb auf Mona Lisa, lieber eine Schwimmhalle - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

kennen Sie das auch, dass manchmal die Adventszeit so gar nicht besinnlich beginnt? Dass die Zeit, in der man sich darauf freut, endlich mal zur Ruhe zu kommen, stattdessen einfach alles durcheinanderbringt und einen in Angst und Schrecken versetzt?