SLK: Die Woche im ganzen Salzland Warum Staßfurt ins Schwimmen gerät, weil das Bad zu ist

Richtig schlechte Nachrichten aus dem Salzlandcenter, ein Schwimmmeister, der den Sommer in Nienburg rettet, Wein in Aschersleben, der auch ohne Fest fließen soll - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland passiert ist.