Der Wert guter Gespräche, eine Goldmedaille in der Hosentasche, eine Autobahn, die einfach den ganzen Tag geschlossen bleibt, das Sandmännchen und Barbie im Museum - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

ich finde, wir sollten uns viel mehr unterhalten. Also jetzt nicht wir beide. Es sei denn Sie hätten eine Frage an mich. Weil mir gerade keine an ihn Sie persönlich einfällt. Und das Persönliche ist es doch, was so ein Gespräch zu etwas Besonderem macht. Und deshalb – finde ich persönlich – sollten wir alle uns viel mehr miteinander unterhalten.