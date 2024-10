Eine Elbbrücke, die unter schweren Lasten leidet, Fahrschüler, die leiden, weil sie auf ihre Prüfung warten müssen, Anwohner, die zumindest sonntags keine Rübenlaster mehr hören wollen - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

wissen Sie eigentlich, was das Schöne an Brückentagen wie gestern ist? Man darf ganz viel unterwegs sein – und das Gott sei Dank nicht nur auf Brücken. Dass wir die wiederum zum Unterwegssein dringend benötigen, weil sie verbinden statt zu trennen, wissen wir nicht an Wochenenden rund um einen Staatsakt zur Deutschen Einheit.