War es ein Unfall? "Yu-Gi-Oh!"-Schöpfer Kazuki Takahashi tot aufgefunden

Tokio/DUR/awe - Der Japaner Kazuki Takahashi erlangte weltweit Berühmtheit durch seine Schöpfung der Anime-Serie "Yu-Gi-Oh!". Nun starb der 60-Jährige offenbar beim Tauchen. Die Leiche Takahashis soll etwa 300 Meter vor der Küste der japanischen Präfektur Okinawa gefunden worden sein, berichtet Japan Times.

"Yu-Gi-Oh"-Zeichner Kazuki Takahashi offenbar beim Tauchen tödlich verunglückt

Dabei war der Manga-Zeichner mit einem T-Shirt, einer Unterwassermaske sowie Schnorcheln und Flossen bekleidet. Eine Autopsie soll weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen des "Yu-Gi-Oh"-Schöpfers bringen.

Das erste Manga von "Yu-Gi-Oh!" erschien im Jahr 1996. Die filmische Adaption als Anime-Serie erfolgte zwei Jahre später. In "Yu-Gi-Oh!" geht es um den Jugendlichen Yugi Muto, der ein altes ägyptisches Puzzle geschenkt bekommt, in dem der Geist eines Pharaonen wohnt, der dann Besitz über den Jungen nimmt. Yugi und seine Freunde spielen in dem "Yu-Gi-Oh!"-Universum das Kartenspiel "Duel Monsters" und müssen die Welt vor der Zerstörung retten.

Zu Manga und Anime erschien auch ein Sammelkartenspiel, das sich weltweit großer Beliebtheit erfreut.