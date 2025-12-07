Fünf Spiele ohne Sieg: Trotz Chancenplus und Latte-Pech kassiert Union Berlin in Hoffenheim ein klares 0:3. Woran hakt es bei den Berlinerinnen?

Für die Union-Frauen gab es wieder keinen Sieg. (Archivbild)

Sinsheim - Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag kassiert. Für die Köpenickerinnen gab es am 12. Spieltag eine vom Ergebnis zu deutliche 0:3-(0:2)-Niederlage bei der TSG Hoffenheim.

Die Tore für die aktuell von Interimstrainer Thomas Johrden betreuten Hoffenheimerinnen erzielten Marie Steiner (20. Minute), Melissa Kössler (40.) und Selina Cerci (52.).

Das klare Resultat vor 916 Besuchern im Dietmar-Hopp-Stadion täuscht über den weitgehend ausgeglichenen Spielverlauf hinweg. Aber Union ließ selbst die besten Möglichkeiten durch Judith Steinert (44./Latte), Dina Orschmann (45./66.) und Ida Heikkinen (73.) aus. Zudem hatte die Hoffenheimer Torfrau Laura Dick einen sehr guten Tag. Oft fehlte es Union beim letzten Pass an Genauigkeit.

Für die weiter ersatzgeschwächten Berlinerinnen war es das fünfte Bundesligaspiel ohne Sieg in Folge. Die Elf von Trainerin Ailien Poese bleibt auf Platz elf. Das nächste Spiel der Union-Frauen findet am 15. Dezember zu Hause gegen Eintracht Frankfurt statt.