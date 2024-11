Die Berliner kassieren in der DEL die zweite Niederlage in Folge und müssen Platz eins an den ERC Ingolstadt abgeben. Beim deutschen Meister hapert es derzeit vor allem an der Effizienz im Angriff.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert und die Tabellenführung verloren. Die Hauptstädter unterlagen dem ERC Ingolstadt mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) und mussten Platz eins an die Oberbayern abgeben.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof hatten die Hausherren in der Anfangsphase die besseren Chancen, scheiterten aber immer wieder am Ingolstädter Goalie Devin Williams oder trafen nur das Torgestänge. Effizienter waren die Gäste. Nach einem Puckverlust der Eisbären in der Angriffszone schloss Philipp Krauß den folgenden Konter der Oberbayern in der 16. Minute erfolgreich ab.

Berliner bleiben vor dem gegnerischen Tor glücklos

Im zweiten Drittel blieben die Hauptstädter bemüht, ließen aber im Angriff die nötige Präzision vermissen. Zudem standen sie defensiv nicht immer sicher. So konnte Myles Powell den Vorsprung der Ingolstädter mit einem verwandelten Penalty ausbauen (32.).

Auch im Schlussabschnitt fanden die Berliner kein Mittel, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Stattdessen erhöhte Alex Breton (48.) für die Gäste. Weil erneut Powell in der letzten Spielminute den vierten Treffer für die Gäste erzielte, zogen die Ingolstädter dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle an den Eisbären vorbei.