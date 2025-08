Leipzig - RB Leipzig hat beim Debüt seines neuen Trainers Ole Werner in der heimischen Red-Bull-Arena gegen Atalanta Bergamo mit 1:2 (1:0) verloren. Bei der offiziellen Saisoneröffnung brachte Lois Openda RB vor 20.087 Zuschauern nach zwölf Minuten in Führung. Gianluca Scamacca (85.) markierte in der Schlussphase den Ausgleich, Lorenzo Bernasconi (90.) traf zum Sieg.

Leipzig begann mit den Neuzugängen Johan Bakayoko und Yan Diomande, die sich mit enormer Geschwindigkeit und einigen technischen Kabinettstückchen gut in das RB-Spiel integrierten. Auch in der Abwehr harmonierten die etablierten David Raum, Ridle Baku, Castello Lukeba und Willi Orban sehr gut. Der Führungstreffer entsprang einem Eckball, den Christoph Baumgartner in den Rücken der Abwehr auf den am zweiten Pfosten freistehenden Openda gab. Der Belgier verwertete direkt ins lange Eck. Eine ähnliche Möglichkeit gab es nach einem Raum-Freistoß, da wurde Opendas Schuss allerdings geblockt.

Werner wechselt durch

In der Pause wechselte Trainer Werner komplett durch, sodass auch Ezechiel Banzuzi, Max Finkgräfe und Andrija Maksimovic zu ihrem ersten Arena-Einsatz kamen. Diese Aufstellung harmonierte lange nicht so gut wie das Team der ersten Halbzeit. Antonio Nusa, Banzuzi und mit Abstrichen Assan Ouedraogo ragten noch heraus. Das Leipziger Offensivspiel war nun geprägt von zahlreichen Missverständnissen, die Laufwege stimmten noch nicht, der letzte Pass kam selten an. So hielten sich auch die Chancen in Grenzen.

Die Italiener hatten durch Giorgio Scalvini (48.) eine große Möglichkeit, doch Peter Gulacsi war mit einer reflexartigen Beinabwehr in letzter Sekunde zur Stelle. Nusa (83.) scheiterte mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze am stark reagierenden Marco Sportiello im Bergamo-Tor.

Bergamo dreht das Spiel spät

Der Ausgleich fiel, als Scamacca ansatzlos aus der Distanz abzog und der Ball in den Winkel flog. Nach einem Eckball markierte Bernasconi sogar noch das Siegtor.

Bei RB fehlten mit Benjamin Sesko und Xavi Simons die beiden Akteure, denen Wechselabsichten nach England nachgesagt werden. Medienberichten zufolge hat Newcastle United ein erstes offizielles Angebot für Sesko eingereicht. Der englische Premier-League-Club soll 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni geboten haben. Der niederländische Nationalspieler Simons ist beim FC Chelsea im Gespräch. Auch hier sollen die Gespräche fortgeschritten sein.