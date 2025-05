1.900 Polizisten bei Gedenken an Kriegsende 1945 in Berlin

Berlin - Die Berliner Polizei begleitet das heutige Gedenken zum Kriegsende vor 80 Jahren laut eigenen Angaben mit rund 1.900 Einsatzkräften. Das teilte sie auf der Plattform X mit. Einsatzkräfte seien bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen und Versammlungen in der Hauptstadt vor Ort.

Die Polizei verwies dabei auf eine sogenannte Allgemeinverfügung an sowjetischen Ehrenmalen. Damit hatte sie unter anderem das Zeigen von Flaggen und Fahnen mit russischem Bezug für die Zeit vom 8. Mai morgens bis 9. Mai 2025 abends im Umfeld verschiedener Ehrenmale, wie auch am Sowjetischen Ehrenmal Treptow, untersagt.

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen und einem umfangreichen Polizeieinsatz wird in Berlin vor allem am heutigen Donnerstag und Freitag das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren und die Befreiung von der Nazi-Herrschaft begangen. Der Krieg endete in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, die am 8. Mai 1945 in Kraft trat.