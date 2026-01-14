Vom Pech verfolgt: Emir Kuhinja fand nach seinem Kreuzbandriss in Magdeburg nicht mehr zurück zu alter Stärke. Für den 23-Jährigen geht es nun in Bulgarien weiter.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg und Emir Kuhinja gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wurde der Vertrag des 23 Jahre alten Mittelstürmers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Einen neuen Arbeitgeber hat Kuhinja bereits, er wechselt mit sofortiger Wirkung zumbulgarischen Erstligisten Beroe Stara Zagora.

Nach Magdeburg war Kuhinja im Januar 2024 vom SGV Freiberg gekommen. An der Elbe fand er auch aufgrund eines Ende 2024 erlittenen Kreuzbandrisses aber nie sein großes Glück. Zuletzt lief er nur noch für die Regionalliga-Mannschaft der Magdeburger auf.

„Nach seiner schweren Knieverletzung konnte Emir nicht mehr zu seiner alten Stärke zurückfinden, wie wir uns dies alle gewünscht hätten“, erklärte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg. „Wir sind seinem Wechselwunsch nachgekommen und wünschen ihm sowohl persönlich als auch sportlich für die Zukunft alles Gute.“