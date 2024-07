Magdeburg - Zunächst gegen die SV Elversberg, dann zu Eintracht Braunschweig: Der Saisonauftakt des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga klingt vielversprechend. Das Heimspiel am 3. oder 4. August sowie die Partie in Braunschweig eine Woche darauf sind aber nur der Beginn einer dann doch heftigen Spätsommer-Zeit, wie es der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichte Spielplan vorsieht.

Denn bereits am 3. Spieltag (23. bis 25. August) kommt der FC Schalke 04, anschließend geht es zum 1. FC Nürnberg und direkt danach zum Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Nach einem Heimspiel gegen Karlsruhe trifft das Team von Trainer Christian Titz am 7. Spieltag (27. bis 29. September) auswärts auf den anderen Absteiger SV Darmstadt 98. Erst Anfang Dezember kommt Hertha BSC nach Magdeburg. Die Hinrunde schließen die Bördeländer in der Zeit zwischen dem 20. und 22. Dezember bei Fortuna Düsseldorf ab.