Der 1. FC Magdeburg startet mit einem neuen Coach in die Saison. Parallel wird an der Infrastruktur gebaut. Der beheizbare Trainingsplatz soll Anfang Dezember fertig sein.

1. FC Magdeburg startet mit Neu-Coach Fiedler in neue Saison

Stuttgarts Trainer Markus Fiedler startet mit Zweitligisten Magdeburg in die neue Saison.

Magdeburg - Mit einer langen Ansprache ist der neue Cheftrainer Markus Fiedler mit den Profis des 1. FC Magdeburg in die neue Saison gestartet. Der Nachfolger des nach Hannover abgewanderten Christian Titz legte dann mit seinen Profis gleich voll los. Schon am vergangenen Mittwoch war das Team mit den obligatorischen Laktattests gestartet. Mit dabei waren unter anderem Neuzugang Nick Meier sowie die Leih-Rückkehrer Andi Hoti, Aleksa Marusic und Robert Leipertz.

„Wir sind alle sehr gespannt und voller Vorfreude auf die Spielzeit“, sagte Martin Geisthardt, kaufmännische Geschäftsführer beim FCM, in einem MDR-Interview. Im August starten dann die Umbauten für den beheizten Rasenplatz auf dem Trainingsgelände, bestätigte Geisthardt und fügte an: „Anfang oder Mitte Dezember soll das abgeschlossen sein.“

Der FCM macht traditionell erst mal zwei Testspiele gegen Partnervereine, diesmal in Burg und in Dessau, ehe es dann ins Trainingslager vom 2. bis 10. Juli erneut nach Bad Wörishofen geht.

Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Elbestädter dann am 26. Juli (15.30 Uhr) in der Avnet Arena den Erstligisten VfL Wolfsburg. Das erste Pflichtspiel ist dann im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. „Das ist eins der schwierigsten Lose, das wir hätten bekommen können. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Der 1. FC Saarbrücken ist ein ambitionierter Drittligist, der zuletzt erst in der Relegation unterlegen war“, sagte FCM-Sportchef Otmar Schork.