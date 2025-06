Berlin - Talent Andrik Markgraf hat beim Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin einen Profivertrag unterschrieben. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger spielt bereits seit 2016 bei den Köpenickern und empfahl sich zuletzt als Stammspieler der U19-Mannschaft für das Profiteam. Auch in der Nachwuchsliga der Europäischen Fußball-Union UEFA kam der offensivstarke Markgraf bereits zum Einsatz.

„Andrik hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und sich seinen Platz im erweiterten Kreis der Lizenzspielermannschaft verdient“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt in einer Vereinsmitteilung über den Abiturienten. „Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, in unserem Umfeld weiter zu lernen, sich an das Niveau im Profibereich heranzutasten und Schritt für Schritt Erfahrungen zu sammeln“, fügte Heldt hinzu. „Ich weiß, dass noch viel Arbeit vor mir liegt - aber ich freue mich, diesen Weg weiter im Union-Trikot gehen zu dürfen“, wurde Markgraf zitiert.