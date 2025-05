Erfurt/Jena - Maibaumsetzen, Motorradtour, Anbaden: Mit vielfältigen Veranstaltungen jenseits der Politik haben die Menschen in Thüringen den Maifeiertag begangen. Bei Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen wagten sich die ersten Wagemutigen ins kühle Freibad-Nass. Auch Volksfeste wie in Gera das Hofwiesenparkfest lockten Besucher an.

In Oberhof begann die Mountainbike-Saison am sonst fürs Skifahren genutzten Fallbachhang, in Erfurt starteten nach Polizeiangaben rund 770 Motorräder zu ihrer traditionellen Ausfahrt am 1. Mai. Größere Zwischenfälle oder Unfälle waren der Polizei zunächst nicht bekannt, wie eine Sprecherin sagte.

In Jena startete die Freibadsaison im Südbad. Bei Außentemperaturen von 27 Grad Celsius sorgte das 17 Grad kalte Wasser für Abkühlung. Das Bad sei gut besucht, sagte eine Sprecherin. Mit Bratwurst und einem Foodtruck wurde für die Verpflegung der Badegäste gesorgt.

Auf dem Erfurter Domplatz hatten sich in der Nacht zum 1. Mai Tausende Menschen zu einer Walpurgisfeier eingefunden. Die Polizei sprach von rund 8.000 Teilnehmern, die bei Walpurgisfeuern und Hexenreigen den April verabschiedeten.

Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag.