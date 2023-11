Sandersdorf-Brehna - Bei einem Brand auf einem Werksgelände in Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen war durch einen technischen Defekt an einer Batterie ein offenes Feuer entstanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Flammen griffen daraufhin auf eine Lagerhalle über, welche unter Aufsicht der freiwilligen Feuerwehr am Mittwochvormittag kontrolliert abbrannte. Es wurden keine Menschen verletzt.