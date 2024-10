Ein hölzerner Wintergarten steht nachts in Flammen. Der Schaden ist groß, aber die Bewohner bleiben unverletzt.

100.000 Euro Schaden nach Wintergarten-Brand in Halle

Die Feuerwehr in Halle muss nachts zu einem brennenden Wohnhaus ausrücken und Ober- und Dachgeschoss löschen. Die Bewohner haben sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Der Schaden ist hoch. (Symbolbild)

Halle - Der nächtliche Brand eines hölzernen Wintergartens hat in Halle einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Flammen griffen am frühen Sonntagmorgen auf ein angrenzendes Wohnhaus über, in dem die Rettungskräfte im Ober- und Dachgeschoss löschen mussten, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner konnten demnach das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 100.000 Euro, das Haus im Stadtbezirk West ist aktuell nicht bewohnbar. Zur Brandursache werde ermittelt, hieß es.