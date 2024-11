Der Striezelmarkt gehört seit mehr als 500 Jahren zur Vorweihnachtszeit und lockt Besucher aus aller Welt an. Der Weihnachtsbaum für dieses Jahr ist bereits da.

Da kommt er per Tieflader: Am Sonnabend wurde der Tannenbaum für den diesjährigen Dresdner Striezelmarkt angeliefert.

Dresden - Der Weihnachtsbaum für den diesjährigen Dresdner Striezelmarkt ist gesichert. Die etwa 25 Meter hohe Nordmanntanne wurde am Samstagmorgen in Freital gefällt und per Tieflader auf den Altmarkt der Landeshauptstadt transportiert. Dort verfolgten etliche Schaulustige das Geschehen.

Der Baum sei schätzungsweise 100 Jahre alt und wegen eines Neubauvorhabens ohnehin zur Fällung vorgesehen gewesen, teilte die Stadt Dresden mit. Zum Striezelmarkt, der dieses Jahr in seine 590. Ausgabe geht, soll der Baum mit vielen Lichtern geschmückt erstrahlen.

Die Suche nach einem besonders schönen Weihnachtsbaum sei jedes Jahr für die Stadt eine Herzensangelegenheit, erklärte der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, Steffen Rietzschel. Er sei ein wichtiges Symbol des Striezelmarktes und ein beliebtes Fotomotiv. Der Weihnachtsmarkt lockt nach Angaben der Stadt alljährlich Millionen Besucher aus aller Welt an. Dieses Jahr startet er am 27. November und hat bis einschließlich Heiligabend geöffnet.