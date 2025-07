Ein Riesenstiefel ist das Wahrzeichen von Döbeln. Zum 100. Jubiläum des XXL-Schuhwerks stehen Kopien des Originals aus Glasfaser in der Stadt. Wer alle besichtigt, bekommt mehr als tolle Fotos.

Döbeln - Zum 100-jährigen Jubiläum ihres Riesenstiefels veranstaltet die Stadt Döbeln eine „Stiefelparade“. Bis Ende 2025 werden 2,50 Meter hohe Nachbildungen des Riesenstiefels aus Glasfaserverbundstoff von lokalen Künstlern, Bürgern sowie ansässigen Unternehmen gestaltet.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können im Laufe des Jahres zehn der bunt gestalteten Stiefel in einem Parcours quer durch die Stadt entdeckt werden. Wer den „Stiefel-Trail“ erfolgreich meistert, kann sich über ein Überraschungsgeschenk freuen. Einige Stiefel stehen bereits in der mittelsächsischen Stadt.

Döbelns Wahrzeichen: 3,70 Meter groß und 200 Kilogramm schwer

Mit dem Projekt „Stiefelparade für einen Paradestiefel – Ein Riese wird 100“ soll der Geburtstag eines Döbelner Wahrzeichens gefeiert werden. Ein 200 Kilogramm schwerer Riesenstiefel wurde 1925 als weltgrößter Stulpenstiefel zum 600-jährigen Jubiläum der Schuhmacherinnung gefertigt. Der lederne Riese kann im Rathaus besichtigt werden.

„Stiefel-App“ leitet durch Parcours

Die Nachbildungen des Riesenstiefels bestehen aus Glasfaserverbundstoff und basieren auf einem 3D-Modell des Originals. Die bunt gestalteten Plastiken werden nach und nach in der Innenstadt aufgestellt. Die Enthüllung eines Stiefels steht dabei immer in Verbindung mit einer bestimmten Veranstaltung in Döbeln.

Als erste Nachbildung wurde anlässlich des Kinder- und Familienfestes in der Stadtbibliothek ein Lesestiefel enthüllt. Die einzelnen Plastiken sollen in einer „Stiefel-App“ einsehbar sein. Wer den Parcours komplett absolviert hat, bekommt laut Stadtverwaltung ein Überraschungsgeschenk.