Bad Fallingbostel - Für den Neubau des Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel hat Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) einen ersten Förderbescheid in Höhe von 100 Millionen Euro überreicht. Insgesamt wird das Bauvorhaben vom Land Niedersachsen und dem Bundesamt für Soziale Sicherung mit rund 222 Millionen Euro gefördert. Zugesagte Gesamtsummen dürften nicht in einer Tranche überwiesen werden, sondern anhand umgesetzter Bauabschnitte, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums am Dienstag. Dem Baufortschritt folgend soll ein weiterer Förderbescheid in Höhe von 50 Millionen Euro einen nahtlosen Fortgang der Finanzierung ermöglichen.

„Der Heidekreis geht tatkräftig voran bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung seiner Bürgerinnen und Bürger“, sagte Philippi. Das neue Klinikum werde ein breiteres medizinisches Leistungsspektrum aufweisen und eine Qualitätssteigerung in der Versorgung mit sich bringen.

Mit der Übergabe des Fördermittelbescheides könne die Ausschreibung des Neubauvorhabens beginnen, erklärte Jens Grote, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Heidekreis-Klinikums. „Wir sind wieder im Zeitplan und zeigen wie die bundesweit angestrebte Strukturreform gelingen kann.“