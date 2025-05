Poller hocken und Schiffe gucken: Nach zehn Jahren Pause ist die „Sail“ zurück in Bremerhaven. Worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.

100 Tage bis „Sail“: „Vorfreude in der Stadt ist riesengroß“

Die Organisatoren Jörn Karweit, Henning Dörr und Ralf Meyer. In 100 Tagen beginnt mit der „Sail“ eines der größten Windjammer-Treffen.

Bremerhaven - Historische Expeditionsschiffe, Schulschiffe und Windjammer: Rund 250 Schiffe werden zum Großseglertreffen „Sail“ in Bremerhaven erwartet. „Die Vorfreude in der Stadt ist riesengroß“, sagte Organisator Ralf Meyer. „Wir freuen uns auf 1,2 Millionen Gäste“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das fünftägige Festival am 13. August eröffnen und den Windjammern an Bord des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ entgegensegeln. Die Einlaufparade auf der Weser wird von der Bremerhavener Dreimast-Bark „Alexander von Humboldt II“ angeführt, ihr folgen Segelschul- und Traditionsschiffe aus 16 Nationen.

Schiffe aus aller Welt

Manche Besatzungen segeln um die halbe Welt, um mit ihrem Schiff zur Sail zu kommen: Aus Peru kommt mit der „Unión“ das größte und schnellste Segelschulschiff Südamerikas, aus dem Sultanat Oman die Bark der Royal Navy „Shabab Oman II“ und aus Mexiko die Bark „Cuauhtémoc“. Nach einem Jahr in der Werft nimmt die „Sagres II“ aus Portugal wieder Kurs auf Bremerhaven. Die Bark gilt als Sinnbild der Seefahrergeschichte des Landes und ist das älteste Schiff der portugiesischen Marine.

Auch Nachbauten von historischen Schiffen können die Besucherinnen und Besucher sehen, etwa die „Nao Santa Maria“ als Nachbau des Schiffes von Seefahrer Christoph Kolumbus. Neben Traditionsschiffen und Jachten steuern sechs moderne Kreuzfahrtschiffe Bremerhaven an.

Segeltörns, Open Ship und Konzerte

Fast alle Schiffe können im Hafen besichtigt werden. Wer in See stechen möchte, sollte vorab einen Törn buchen. Etliche Fahrten seien bereits ausverkauft, sagte Henning Dörr von der Touristeninformation Erlebnis Bremerhaven. „Wir werden mehr als 7.800 Menschen an Bord bringen.“

Besucherinnen und Besucher können im Hafen bummeln, sich mit Streetfood verköstigen und Konzerten auf sieben Bühnen lauschen. Popsänger Johannes Oerding, der irische Sänger Ronan Keating und die Gruppe No Angels treten unter anderem auf.

Eines der größten Windjammer-Treffen

Das Festival soll das Image der Seestadt verbessern und die Wirtschaft ankurbeln. Die Veranstalter hoffen nach eigenen Angaben auf rund 60 Millionen Euro Umsatz. „Es profitieren die Hoteliers, der Einzelhandel, die Gastronomie“, meint Meyer. Die Kosten für die „Sail“ liegen bei etwa drei Millionen Euro, davon übernimmt das Land 1,1 Millionen Euro.

Das Festival gilt als eines der größten Windjammer-Treffen weltweit und wird alle fünf Jahre veranstaltet. Die letzte „Sail“ im Jahr 2020 musste wegen der Pandemie abgesagt werden.