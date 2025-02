Sachsen-Anhalt will die Zahl der Vollzugsbeamten bei der Polizei weiter erhöhen. Das Interesse an Studium und Ausbildung ist bei jungen Männern und Frauen weiter groß.

Das Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben ist weiter groß. (Archivbild)

Aschersleben/Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat 101 neue Polizeianwärter. Die 30 Frauen und 71 Männer aus sechs Bundesländern absolvieren eine Ausbildung beziehungsweise ein Studium an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Insgesamt sollen in diesem Jahr bis zu 450 Anwärter eingestellt werden, damit die Polizei weiter wachsen kann.

Die Bewerberzahlen für Studium und Ausbildung sind laut dem Innenministerium nur leicht rückläufig. Für die Frühjahrseinstellungen in diesem Jahr habe es 828 Bewerber gegeben nach 863 im Jahr 2024. Die meisten Anwärter starten im Herbst.

Das Ministerium hält an der Mindestzielzahl von 7.000 Polizeivollzugsbeamten fest. Es wird gerade bewertet, ob es sogar noch mehr sein müssen angesichts der polizeilichen Herausforderungen. Zum 1. Januar 2025 waren den Angaben zufolge rund 6.400 Vollzugsbeamte in der Landespolizei tätig. Die Talsohle war 2019 erreicht, damals waren es nur 5.822 gewesen.