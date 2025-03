Das Sechstagerennen in Berlin für 2026 hat einen genauen Termin erhalten. Die Veranstaltung wird aber wieder in komprimierter Form ausgetragen.

Bahnrad in Berlin

Berlin - Das 113. Berliner Sechstagerennen wird am 30. und 31. Januar 2026 erneut als Sixday-Weekend an zwei Tagen ausgetragen. Das teilte die Madison Sports GmbH als Veranstalter mit. Vorausgegangen war eine Online-Befragung unter Fans der Veranstaltung, bei der sich dieser Termin mit knapp einem Drittel der Stimmen durchgesetzt hatte.

Ein späterer Termin Mitte Februar 2026 scheiterte an einer möglichen Überschneidung im Wettkampfkalender mit den Bahnrad-Europameisterschaften in Konya in der Türkei. „Es ist zwar aktuell noch nicht bestätigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist zu groß und unser Ziel ist es, die besten Radfahrer nach Berlin zu holen“, sagte Sixday-Chef Valts Miltovics.

In diesem Jahr hatten die Lokalmatadoren Roger Kluge/Theo Reinhardt erneut die Traditionsveranstaltung im Berliner Velodrom gewonnen. 14.500 Besucher besuchten an den zwei Wettkampftagen die Rennen. Seit dem Ende der Corona-Pandemie wird das Sechstagerennen verkürzt ausgetragen.