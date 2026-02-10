Mitten in der Nacht kracht ein mit einem Windradteil beladener Transporter gegen die Leitplanke. Jetzt steht die A2 still. Wie lange Autofahrer warten müssen und was die Polizei zum Unfall sagt.

Die Bergung eines Schwertransports werde nach dem Unfall voraussichtlich mindestens bis in die Abendstunden dauern. (Symbolbild)

Rennau - Ein havarierter Schwertransport blockiert seit der Nacht die Autobahn 2 in Richtung Hannover bei Rennau (Landkreis Helmstedt). Die Bergung werde voraussichtlich mindestens bis in die Abendstunden dauern, teilte eine Polizeisprecherin mit. Entsprechend brauche es Geduld.

Das rund 116 Tonnen schwere Fahrzeug sei mit einem Windradturm beladen gewesen und gegen 2 Uhr wegen eines technischen Defekts gegen die Mittelschutzplanke gefahren, sagte die Sprecherin. Verletzt worden sei niemand.

Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren

Das Fahrzeug stehe quer zur Fahrbahn. Die A2 sei daher zwischen den Anschlussstellen Rennau und Königslutter am Elm vollständig gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Rennau abgeleitet. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren und erst bei Königslutter wieder auf die Autobahn fahren, sagte die Sprecherin.