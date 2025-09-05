So haben sich die Pinguine aus Bremerhaven ihre Heimpremiere in der Champions League nicht vorgestellt. Fünf Tore reichen gegen starke Franzosen nicht zum Sieg.

Bremerhaven - Die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven haben in ihrem ersten Heimspiel in der Eishockey-Champions-League eine deftige Niederlage kassiert. Gegen den französischen Club Grenoble setzte es am Freitagabend in der Eisarena ein 5:8 (1:3, 2:4, 2:1).

Als Jan Urbas (20. Minute) kurz vor dem Ende des ersten Drittels das erste Tor für die Pinguine gelang, stand es bereits 0:3. Und als Justin Büsing (40.), Christian Wejse (43.) und erneut Urbas (44.) innerhalb kurzer Zeit von 2:7 auf 5:7 verkürzten, dauerte es wieder nur drei Minuten bis zum nächsten Gegentor (47.).

Am Sonntag geht es für die Bremerhavener mit einem weiteren Heimspiel gegen Lukko Rauma aus Finnland weiter. Bislang gelang den Norddeutschen in drei Champions-League-Spielen nur ein Überraschungssieg - mit 3:2 nach Verlängerung bei den ZSC Lions in Zürich.