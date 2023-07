Frankfurt (Oder) - Bundespolizisten haben in Briesen (Oder-Spree) 13 unerlaubt eingereiste Menschen entdeckt - der mutmaßliche Schleuser konnte flüchten. Nach Aussage eines Zeugen wurden die Männer am Samstagabend von zwei Kleintransportern in der Gemeinde unweit von Frankfurt (Oder) abgesetzt. Herbeigerufene Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin drei Personengruppen, die sich nach ihrem Transport zu Fuß auf den Weg gemacht hatten. Es handelte sich um indische Staatsangehörige im Alter zwischen 19 und 36 Jahren, die ohne Aufenthaltsgenehmigung waren, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Die Einsatzkräfte nahmen die Männer in Gewahrsam. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts wurden eingeleitet. Anschließend wurden die Schutzsuchenden in die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht.

In der vergangenen Woche hatte die Bundespolizei eine Zunahme der Fälle bestätigt, bei denen Schleuser dingfest gemacht wurden. Im ersten Halbjahr waren es 1007, im Vergleich zu 940 ein Jahr zuvor.

An allen deutschen Grenzen registrierte die Bundespolizei im ersten Halbjahr mehr unerlaubte Einreisen als in der gleichen Zeit ein Jahr zuvor - 45.338 im Vergleich zu 29.174. Besonders stark aber war der Anstieg an der deutsch-polnischen Grenze: von 4592 auf 12.331.